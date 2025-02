Hätten nur Hessen bei der Bundestagswahl abgestimmt, wäre die AfD noch hinter der SPD auf Platz drei gelandet. Trotzdem ist sie auch hier stark: Wo wurde sie gewählt und von wem?

Die AfD hat in Hessen bei der Bundestagswahl 17,8 Prozent geholt, weniger als im Bundesdurchschnitt (20,8 Prozent), aber 9 Prozent mehr als bei der Wahl 2021.

Auf dem Land, Mann, Arbeiter

Besonders in Ostdeutschland schnitt die in Teilen rechtsextreme AfD stark ab und auch in Hessen liegen die AfD-Hochburgen eher im Osten. Der durchschnittliche AfD-Wähler in Hessen dürfte eher im ländlichen Raum leben, Arbeiter sein - und männlich.

Ein Ergebnis zum "Jubeln" nannte es der hessische AfD-Spitzenkandidat Jan Nolte, der in seinem eigenen Wahlkreis im nordhessischen Waldeck Dritter wurde - hinter CDU und SPD, aber immerhin mit 21,4 Prozent. Das waren 12 Prozent Zuwachs seit der letzten Bundestagswahl.

Das Thema Migration habe der AfD Stimmen eingebracht, sagte er am Wahlabend.

AfD in 21 Gemeinden auf Platz eins

Die AfD ist bei den Zweitstimmen in 21 von 421 hessichen Gemeinden stärkste Kraft geworden. Von insgesamt 22 Wahlkreisen ist sie in zehn Wahlkreisen beim Zweitstimmenanteil auf Platz zwei.

Am stärksten schneidet sie dabei im Wahlkreis Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten ab, mit 24,8 Prozent. Bei den Landkreisen ist sie bei den Zweitstimmen in Hersfeld-Rotenburg am stärksten mit 24,7 Prozent. Auf Platz eins ist dort die CDU mit 28,9 Prozent.