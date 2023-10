Wahlkampffinale von SPD und AfD

Der Wahlkampf ist nun beendet, am Sonntag haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Die Sozialdemokraten trommelten am Samstag auf ihrer Abschlussveranstaltung in Marburg noch einmal für Spitzenkandidatin Nancy Faeser - unterstützt von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. "Mit der Sozialdemokratie gibt es kein Wackeln nach rechts, unsere Brandmauer nach rechts steht immer", erklärte Faeser und rief dazu auf, bei der Landtagswahl "auf jeden Fall demokratisch" zu wählen. Die SPD stehe "für eine bessere Bildungspolitik" mit gleichen Chancen für alle Kinder.

Die AfD-Abschlusskundgebung in Wiesbaden wurde am Samstag von lautstarken Gegendemos von knapp 1.000 Menschen begleitet. "Wählt morgen den Wechsel!", rief AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel mehreren hundert Anhängerinnen und Anhängern zu. Der hessische AfD-Chef Robert Lambrou erklärte, es brauche ein starkes AfD-Ergebnis, damit die CDU genug Druck habe, um in der "Migrationskrise" den Kurs zu wechseln.

Die übrigen im Landtag vertretenen Parteien - CDU, Grüne, FDP und Linke - hatten bereits gestern ihre Wahlkampfhöhepunkte.

