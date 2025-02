Verdi setzt Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch in Süd- und Osthessen fort

Stadtwerke, Krankenhäuser, Kitas: Für Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Betroffen sind mehrere Städte und Landkreise in Ost- und Südhessen. Auch am Mittwoch sind Einschränkungen zu erwarten, etwa in Frankfurt.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erneut zum Warnstreik aufgerufen. Wie Verdi mitteilte, sollen Beschäftigte in Ost- und Südhessen zunächst am Dienstag die Arbeit niederlegen - konkret in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Main-Kinzig sowie den Städten Hanau und Fulda.

In Südhessen sind die Landkreise Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und Bergstraße sowie die Stadt Darmstadt einbezogen. Grund sei die "enttäuschende zweite Verhandlungsrunde für den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen", teilte Verdi weiter mit. Es sei kein Angebot vorgelegt worden, "Wertschätzung sieht anders aus", hieß es.

Betroffen seien Stadtwerke, Krankenhäuser, Behindertenhilfe, Altenpflege, handwerklich- technische Beschäftigte, Beschäftigte aus allen Verwaltungsbereichen, Ver- und Entsorgungsbereiche, Kitas und Sparkassen.

Kundgebungen und Demos an mehreren Orten

An folgenden Orten plant die Gewerkschaft am Dienstag Versammlungen: In Hanau beginnt um 11 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung, erwartet werden mindestens tausend Beschäftigte. Um 9 Uhr startet in Groß-Gerau eine Demonstration vor dem Landratsamt. Sie zieht dann zum Marktplatz, wo es um 11 Uhr Kundgebung gibt.

In Darmstadt treffen sich den Angaben zufolge die Streikenden am Berufsschulzentrum Nord. Dort läuft ab 10 Uhr eine Demonstration über den Luisenplatz zum Friedensplatz, wo es gegen 11 Uhr eine Abschlusskundgebung gibt.

Die Streikenden von Heppenheim treffen sich demnach vor der Vitos-Klinik Heppenheim. Dort beginnt um 10 Uhr eine Demo, die gegen 12 Uhr in der Nähe des Landratsamts endet.

Streiks auch in Frankfurt und Kassel am Mittwoch

Am Mittwoch weitet Verdi die Streiks in Südhessen auf alle Landkreise, Städte und Gemeinden aus. In Darmstadt soll ab 9 Uhr eine Demo vom Hauptbahnhof starten, um 11 Uhr ist eine Kundgebung am Friedensplatz geplant.

In Frankfurt sind die Beschäftigten der Stadt und deren Eigenbetriebe zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dazu gehören unter anderem die Verwaltungsstellen, Kitas, Jugend- und Sozialamt sowie alle weiteren Ämter der Stadt.

Zusätzlich wollen nach Verdi-Angaben Nachwuchskräfte mit einem bundesweiten Jugendstreiktag auf ihre Forderungen an die Arbeitgeber aufmerksam machen.

Mehrere hundert junge Streikende aus verschiedenen Bereichen werden demnach ab 8 Uhr in Kassel am Klinikum erwartet. Um 10 Uhr findet die Abschlusskundgebung am Hauptbahnhof statt.

Am Montag Streiks im Schwalm-Eder-Kreis

Im Schwalm-Eder-Kreis haben schon am Montag die Beschäftigten der Kommunen und Verwaltungen gestreikt, darunter auch die Mitarbeitenden des Jobcenters Schwalm-Eder. In Homberg (Efze) war für Montagvormittag außerdem ein Demonstrationszug vom Dienstleistungszentrum auf den Marktplatz geplant.

Dort sei ein Streik "durchaus etwas Besonderes", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Repenning, da hier sonst wenig gestreikt werde. Der Warnstreik sei jedoch von den örtlichen Ehrenamtlichen stark eingefordert worden.

"Hoher Verdichtung der Arbeit etwas entgegensetzen"

Verdi fordert von Bund und Kommunen acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Außerdem fordert Verdi unter anderem drei zusätzliche freie Tage, "um der hohen Verdichtung der Arbeit etwas entgegenzusetzen". Die dritte Runde der Tarifverhandlungen findet vom 14. bis 16. März 2025 in Potsdam statt.