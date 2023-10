Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

5. Oktober – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Bad Camberg

7./8. Oktober – Herbstmarkt

Mit Markttreiben, Autoschau, Kerb in den Pfortenwiesen, Live-Musik u.a., jeweils von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte

Bad Homburg

3. Oktober - Tag der offenen Tür des THW Bad Homburg

Mit Bergeschauübungen u.a., auf dem Gelände in der Urseler Straße, von 10 bis 17 Uhr

Bad Orb

3. Oktober - Bad Orber Gradierwerkfest

Mit Oldtimer-Ausstellung, am Gradierwerk im Kurpark, mit Antikmarkt und verkaufsoffenen Geschäften in der Innenstadt, ab 11 Uhr

Florstadt

3. Oktober - Traditionelles Weinfest

In der Halle SSC Stammheim, ab 11 Uhr

Gelnhausen

6. bis 9. Oktober – Schelmenmarkt

Im Stadtkern, am Samstag ab 19 Uhr Kinderlampionszug, am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte und am Montag ab 20 Uhr Höhenfeuerwerk

Heppenheim

3. Oktober – Herbstwanderung

Auf dem Erlebnispfad Wein & Stein, mit Ständen entlang der Strecke, von 10 bis 18 Uhr

Idstein

7./8. Oktober - Idsteiner Herbstmarkt

In der Altstadt, mit Kunsthandwerk, Street Food u.a., am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Nidderau

6. bis 8. Oktober - Nidderauer Herbstmarkt

Zwischen dem Marktplatz Windecken und der Willi-Salzmann-Halle, mit Street Food und Music Festival, am Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Oberursel

7. Oktober - Tag der Höfe

Im alten Ortskern von Bommersheim, von 11 bis 18 Uhr, mit Hofflohmarkt, Live-Musik und buntem Rahmenprogramm

Rockenberg

6. Oktober – Genussmarkt

Im Burghof, von 15 bis 23 Uhr

Schmitten

3. Oktober - Tag der offenen Tür

Bei der Feuerwehr Schmitten, Dorfweilerstraße 28a, ab 11 Uhr

Staufenberg

8. Oktober - Oberhessische Vogelbörse

In der Stadthalle, von 7 bis 12 Uhr

Weilrod

7. Oktober - Kerbedisco „Mallorca Party“

Im Kulturforum Hochtaunus. Hasselbach, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Wiesbaden

7./8. Oktober - Jubiläumsfest 50 Jahre Musikverein Nordenstadt

Musikfest in der Taunushalle, am Samstag von 12 bis 18 Uhr Musikfest, ab 20 Uhr Live-Musik und Party, am Sonntag von 11 bis 14 Uhr Musikfest

Willingshausen

7. Oktober - Schwälmer Herbstabend im Dorfgemeinschaftshaus Loshausen, mit Mundart, Folklore, Gesang und Theater, nach dem offiziellen Programm Tanz mit Live-Musik, ab 19 Uhr

