Erneut haben am Samstag tausende Menschen in Hessen gegen rechte Hetze und Rechtsextremismus demonstriert. In Marburg fand die größte Veranstaltung statt.

In vielen Hessischen Städten und Gemeinden hat es auch am Samstag Demonstrationen gegen rechte Strömungen gegeben. Vielerorts hatten Bündnisse aus Politik und Kultur zu den Demos aufgerufen.

Die größte Veranstaltung fand am Nachmittag in Marburg statt: Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 16.000 Menschen am Erwin-Piscator-Haus in der Innenstadt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Marburg gegen rechts".

Der Magistrat der Universitätsstadt und über 120 Initiativen und Vereine hatten im Vorfeld zu der Demo aufgerufen. Man wolle gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Rechtsradikalismus, gegen Hass und Hetze und gegen Demokratiefeindlichkeit setzen.

Marburgs OB Spies zu Rechten: "Nicht mit uns!"

Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) sagte laut Mitteilung: "Rechtsextremismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Für Rechtsextremismus ist kein Platz in unserer friedlichen und bunten Stadt."

Bürger aus rund 140 Staaten leben in Marburg laut Spies, mit oder ohne deutschen Pass. "Viele von uns sollen deportiert werden, wenn es nach denen geht", die sich kürzlich in einer Potsdamer Villa getroffen hätten, "um genau so etwas offen zu planen", sagte das Stadtoberhaupt. "Aber nicht mit uns!" Dagegen stünden Marburgs Bürger zusammen.

Veranstaltungen in mehreren Städten

In Michelstadt (Odenwald) kamen am Vormittag nach Angaben der Stadt rund 1.500 Menschen zusammen. Nach Schätzungen der Polizei seien es rund 1.000 Teilnehmer gewesen. Die Veranstaltung lief friedlich ab.

Zum Start der Demo in Michelstadt waren rund 800 Menschen auf dem Marktplatz vorm historischen Rathaus. Bild © hr, Maximilian Kleemann

Auch in anderen Städten gab es am Samstag Demonstrationen: In Hofheim am Taunus kamen Polizeiangaben zufolge rund 2.000 Teilnehmer zusammen, in Hochheim am Main waren es 600. In Idstein kamen 1.500 Menschen zusammen, in Butzbach 2.000.

650 Demonstranten waren in Eschwege, 1.500 in Gelnhausen und 500 in Wehrheim. Weitere Demonstrationen sollten zudem in Wiesbaden, Korbach und Frankenberg stattfinden. Unter anderem in Heppenheim an der Bergstraße ist für Sonntag eine Demonstration geplant.

Blick auf die Demo auf dem Kellereiplatz in Hofheim. Bild © Ramin Mohabat

Bereits seit Tagen Proteste

In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu weiteren Demonstrationen: Jeweils rund 2.000 Menschen kamen am Freitag in Frankfurt sowie in Geisenheim (Rheingau-Taunus) zusammen, in Marburg waren es etwa 800. In Wiesbaden hatten bereits am Donnerstag rund 15.000 Menschen demonstriert.

In Darmstadt waren es am Dienstag 17.000, vergangenen Samstag wurden in Frankfurt bis zu 40.000 Demonstrierende gezählt. Weitere Großdemos hatte es unter anderem in Kassel und Offenbach gegeben.

Anstoß war Correctiv-Recherche

Die Veranstaltungen sind Teil der seit Wochen bundesweit stattfindenden Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die AfD. Hintergrund sind Berichte des Recherchezentrums Correctiv über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremisten in Potsdam. Laut Correctiv nahmen auch Mitglieder der sogenannten Werteunion an dem Treffen teil.