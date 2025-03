Priscilla Presley besucht Bad Nauheim

Elvis Presley selbst verbrachte in seiner Armeezeit ab 1958 nur wenige Monate in Bad Nauheim (Wetterau), doch das Andenken pflegt die Kurstadt weiter.

Am Wochenende (21. und 22. März) kommt Presleys Ex-Frau Priscilla zu zwei Terminen in die Wetterau, um im Rahmen der Talkshow "An intimate evening with Priscilla Presley" über die Zeit mit dem "King of Rock'n'Roll" zu plaudern.

Videobeitrag Priscilla Presley besucht Bad Nauheim Video Priscilla Presley beim Fototermin vor der Elvis-Figur in Bad Nauheim. Bild © hr Ende des Videobeitrags

Vom 15. bis 17. August findet in Bad Nauheim dann zum 23. Mal das European Elvis Festival statt, unter anderem mit Konzerten des Rockaybilly-Trios "The Silverettes" und von Sam Dudja, Frontman der Rockabilly-Coverband "The Baseballs".

Im Rahmen einer Talkshow erzählen Elvis' frühere Lebensgefährtin Linda Thompson und Bassist Norbert Putnam von ihren Erfahrungen mit dem "King of Rock'n'Roll". Der Vorverkauf beginnt am Freitag (21. März).