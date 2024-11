H-Blockx bringen Batschkapp zum Kochen

Wer in den 1990er Jahren jung war und nicht ausschließlich Techno oder Eurodance gehört hat, wird an den H-Blockx kaum vorbeigekommen sein. Vor allem mit ihrem Debütalbum "Time to move" aus dem Jahr 1994, spätestens aber mit dem Soundtrack zum Kultfilm "Bang Boom Bang", wurde die Crossoverband aus Münster prägender Bestandteil der damaligen Popkultur und fand auch international große Beachtung. Jetzt sind die H-Blockx zurück aus einer zwölfjährigen Schaffenspause.

Am Mittwochabend spielte die Band um Frontmann Henning Wehland in der proppevollen Batschkapp in Frankfurt – 30 Jahre nach dem Erscheinen von "Time to move". Im Gepäck: jede Menge Nostalgie und 90er-Vibes. hr-Reporter Julian Moering war dabei und findet: Trotz grauer Haare und Falten haben die H-Blockx nichts von ihrer Energie eingebüßt. Mit "fetten Gitarren, Texten und Melodien zum Mitsingen und Springen" habe die Band um "einen sowohl was Stimme als auch Stimmung angeht bestens aufgelegten Wehland" die Menge rund zwei Stunden lang zum Kochen gebracht.

Alle, die diesmal keine Karten bekommen haben, müssen nicht lange auf die nächste Chance warten: Für 2025 kündigte Wehland am Ende des Abends ein weiteres Konzert in Frankfurt an – dann wohl auch mit neuem Material.