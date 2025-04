Lesefestival: Frankfurt liest "Nachbeben"

Fotowettbewerb zu 100 Jahre "Neues Frankfurt"

In diesem Jahr feiert das "Neue Frankfurt" seinen 100. Geburtstag. Das 1925 gestartete Stadtplanungsprogramm umfasste alle Bereiche der städtischen Gestaltung und ist heute noch an vielen Stellen sichtbar: In Wohnsiedlungen wie der Römerstadt, aber auch an Gebäuden wie dem Elektrizitätswerk, der Großmarkthalle oder der Charles-Hallgarten-Schule. Auch das Waldstadion oder das Fechenheimer Gartenbad sind Beispiele.

Das Museum Angewandte Kunst widmet der Bewegung ab 10. Mai die Ausstellung "Was war Das Neue Frankfurt?". Hobbyfotografen sind eingeladen, zur Ausstellung beizutragen. Es können Momentaufnahmen, Schnappschüsse oder auch Bilder sein, die die Fotografierenden selbst vor der in den Bauwerken zeigen. Die eingereichten Bilder werden in der Ausstellung auf einem Bildschirm präsentiert, außerdem gibt es Jahreskarten für das Museum zu gewinnen.

Bis zu drei Fotos kann man mit der genauen Adresse des fotografierten Objekts und der Angabe von Kontaktdaten per Email schicken (eva-maria.strauss@stadt-frankurt.de) oder auf Instagram hochladen. Dazu den Hashtag #NeuesFrankfurtHeute nutzen und den Accpunt @museumangewandtekunst verlinken. Einsendeschluss für die erste Runde ist der 30. April.