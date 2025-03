"Michael Kerstgens. Out of Control" im Fotografie Forum Frankfurt

Euphorie auf der Tanzfläche, Aufruhr in den Fabriken, sich stetig wandelnde Landschaften – in "Michael Kerstgens. Out of Control" präsentiert das Fotografie Forum Frankfurt vom 08. März bis 11. Mai die erste umfassende Ausstellung zum Werk des deutschen Dokumentarfotografen Michael Kerstgens.

Die Schau gibt einen Einblick in das über 40-jährige Schaffen des Fotografen und zeigt gesellschaftspolitische Langzeit-Fotoessays aus Deutschland, Russland und Großbritannien in Schwarz-Weiß und Farbe. Kerstgens dokumentiert in seinen Fotos den Wandel von Lebenswelten und beleuchtet die Verbindungen zwischen Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft.