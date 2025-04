Lese-Weltrekordversuch in Darmstadt mit 2.000 Kindern geplant

Internationaler Kinderbuchtag regt auch in Hessen zum Mitmachen an

Am 2. April, dem Geburtstag von Hans Christian Andersen, wird seit 1967 der Internationale Kinderbuchtag gefeiert. Ins Leben gerufen hat ihn das International Board on Books for Young People (IBBY), um junge Leser:innen und Initiativen zur Leseförderung weltweit miteinander zu verbinden. Jedes Jahr übernimmt eine der 84 IBBY-Mitgliedsnationen die Patenschaft für den Aktionstag, gestaltet ein Poster und sendet eine Botschaft an die Kinder weltweit.

Unter dem Motto "The Freedom of Imagination" - "Die Freiheit der Phantasie" legt die niederländische IBBY-Sektion 2025 den Fokus auf das Potenzial von Kinderbüchern zur Förderung der Kreativität und Entwicklung einer neuen Sicht auf die Welt.

Um das Lesen zu fördern, hat die deutsche Sektion des IBBY die Initiative "Die Literanauten" ins Leben gerufen: Sie treffen sich in Buchhandlungen, Bibliotheken oder Schulen, in kulturellen und sozialen Einrichtungen, organisieren sich in Leseclubs und geben ihren Spaß an Büchern an Kinder und Jugendliche weiter.

Auch in Hessen haben sich Literanauten gegründet: In Dreicheich trifft sich die "Jugend-Literatur-Jury Dreieich" (JuLiD) in der Stadtteilbücherei Weibelfeldschule bei Keksen und Limo, um sich über Bücher auszutauschen. In Limburg kommen Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen und planen Leseaktionen in der "Wortwerkstatt". In Hainburg versammeln sich Leseratten im Alter von 12 bis 17 Jahren im Leseclub "3punkt0" in einer Buchhandlung und sind digital mit einer Bücherkiste vernetzt.