documenta-Künstler macht Kriegerdenkmal zu einem Mahnmal für den Frieden

Frankfurt verteilt Broschüre zu Filmkultur

Welche Kinos gibt es in Frankfurt? Und welche Filmfestivals? Die Stadt Frankfurt hat eine Broschüre rausgegeben, die diese und viele andere Fragen zum Thema Film beantwortet. Das Heft, das digital und in Papierform zu haben ist, will nach Angaben der Stadt auf die "vielfältige Filmkultur in Frankfurt und Rhein-Main" aufmerksam machen.

Kinos werden vorgestellt, Open-Air-Spielstätten gezeigt, Reihen, Veranstaltungen, Studienmöglichkeiten für Film an Hochschulen aufgezeit oder Ausflüge in die Region zum Thema Film angeregt. Das Heft soll ab sofort kostenlos in allen Kinos, beteiligten Kultureinrichtungen und beider Tourist Information am Römer ausliegen. Größere Mengen können bestellt werden: info.kulturamt@stadt-frankfurt.de oder telefonisch unter 069/212-38502.