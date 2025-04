Fotowettbewerb zu 100 Jahre "Neues Frankfurt"

Ausstellung "The Curtain of Time" im Portikus Frankfurt

Seit fast 20 Jahren werden im Portikus kleine zeitgenössische Ausstellungen auf der Maininsel gezeigt. Wer aktuell das Gebäude auf der Alten Brücke in Frankfurt ansteuert, wird entlang der Brücke schon mit Flaggen in Daumenkino-Art zu Julian Irlingers Ausstellung "The Curtain of Time" empfangen.

In einem elfminütigen Video in der Ästhetik der 50er-Jahre thematisiert der ehemalige Städel-Schüler Irlinger Erinnerung - bezogen auf Stadtgestaltung und Stadtästhetik. Eine "faszinierende Installation", findet hr-Kritikerin Stefanie Blumenbecker. Wie sie die Ausstellung insgesamt erlebt hat, hören Sie in ihrer hr2-Frühkritik . "The Curtain of Time" läuft noch bis zum 18. Mai im Portikus Frankfurt.