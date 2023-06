Neues ARD-Format für Negah Amiri

"Never Ever" heißt das neue ARD Format von Negah Amiri. In den 30-minütigen Folgen nimmt die Endzwanzigerin, die im Iran geboren und in Deutschland aufgewachsen ist, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine individuelle Erkenntnisreise. Am Anfang einer jeder Folge startet Amiri mit einer persönlichen "Never Ever"-Aussage. Zum Beispiel: "Ich würde never ever meine Nase von einem Schönheitschirurgen operieren lassen!”

Amiri sammelt Meinungen, indem sie Menschen trifft, die etwas mit dem jeweiligen Thema zu tun haben. (Selbst)ironische Sketche spiegeln dazwischen ihre Gedanken wider. Am Ende jeder Folge muss Amiri die "Never Ever"-Aussage für sich neu bewerten: Bleibt es beim Never oder hat sie sich vielleicht doch umstimmen lassen?