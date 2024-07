Herzberg Festival in Breitenbach beginnt

Ein Hippie-Markt, Yoga-Kurse und Flower-Power: Das nach eigenen Angaben größte Hippie-Festival Europas startet in Breitenbach (Hersfeld-Rotenburg). Bis Sonntag wird dort unter dem Motto "Hippeace United" an der Burg Herzberg gecampt und gefeiert. Da das Wetter die vergangenen Jahre wechselhaft war und die Sicherheit der Gäste an oberster Stelle stehe, wurden die Tickets in diesem Jahr auf 10.000 beschränkt, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit.

Laut Festival-Organisator Gunther Lorz richtet sich das Festival in diesem Jahr neu aus, um auch jüngere Generationen anzusprechen. "Love and Peace ist auch mit neuer Musik möglich", sagte Lorz. Auf dem Line-Up stehen "Wolfmother", "Xavier Rudd" oder der ehemalige Pink Floyd-Drummer Nick Mason mit seiner Band "Saucerful of Secrets Songs". Das Herzberg-Festival wurde erstmals 1968 gefeiert und ist damit noch ein Jahr älter als das US-amerikanische Woodstock.