Iris Berben läutet den "Literarischen Frühling" in Nordhessen ein

"Kopf hoch – und gelassen bleiben": Das ist das diesjährige Motto beim Literarischen Frühling Nordhessen in Waldeck-Frankenberg . Am Freitag startet das Literaturfestival auf Schloss Waldeck, zum 13. Mal. In den zehn Tagen des Festivals werden viele prominente Gäste erwartet.

Der frühere Politiker Theo Waigel oder die Schriftstellerinnen Juli Zeh und Shootingstar Caroline Wahl laden zu Lesungen. Besonders beliebt sind auch die Lesungen an außergewöhnlichen Orten wie in einem Kuhstall, im Sternerestaurant oder in der Alten Synagoge in Vöhl. Schirmherrin des Festivals ist die Schauspielerin Iris Berben. Sie führt gemeinsam mit Fernsehmoderator Hubertus Meyer-Burkhardt durch einen Abend zum Thema "Humor in schwierigen Zeiten" in die Bad Wildungen Wandelhalle.