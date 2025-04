Komponistinnen gegen Gewalt: Vorverkauf für Benefizkonzert in Kassel gestartet

Unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur findet am 9. Mai das Benefizkonzert des Soroptimist-International-Club Kassel-Elisabeth-Selbert statt. Bei der achten Ausgabe des Benefizkonzerts spielt das Amai Quartett Werke der Komponistinnen Emilie Mayer, Caroline Shaw, Ruth Schonthal und Fanny Hensel.

"Mit der Kraft der Musik gegen Krieg, Terror und Gewalt" lautet der Titel des Konzerts. "Es liegt uns am Herzen, an diesem Tag sowohl ein Zeichen der Solidarität und Hoffnung zu setzen als auch die verbindende Kraft der Musik zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen", sagt Ilona Friedrich, Präsidentin des SI-Clubs Kassel-Elisabeth-Selbert. Der Konzerterlös gehe dieses Jahr an Maria Radzikhovskiy und ihr neues Theaterprojekt. Radzikhovskiy Theaterprojekte seien aktuelle Beiträge zur Sensibilisierung für Gewalt, Diskriminierung und soziale Ungerechtigkeit, heißt es in der Konzertankündigung.

Karten für das Benefizkonzert am 9. Mai im Ständesaal in Kassel gibt es an der Abendkasse und ab sofort im Vorverkauf bei der Buchhandlung Brecher, der Buchhandlung Bebelplatz und der Buchhandlung Vietor in Kassel. Ein Ticket kostet 30 Euro.