Wortmeldungen-Literaturpreis an Josefina Soppa

Die Berliner Autorin Josefina Soppa hat den Wortmeldungen-Literaturpreis 2025 gewonnen. Sie wird für ihren Essay "Klick Klack, der Bergfrau erwacht" ausgezeichnet, der sich mit Sprachverlust, Krankheit und KI auseinandersetzt.

Soppa gehe eindringlich, einfühlsam und analytisch der Frage nach, was wir bewahren können, wenn wir die Sprache verlieren, teilte die Jury am Dienstag in Frankfurt mit. Der mit 35.000 Euro dotierte Preis wird Soppa am 13. Juni in Frankfurt verliehen. Hinter der Auszeichnung steht die Ulrike Crespo Stiftung.