Talk- und Kochshow mit Hersfelder Festspiel-Akteuren

Im Rahmen des Bad Hersfelder Festspiele startet am morgigen Samstag (9. Juni) eine neue Talk- und Kochshow . Bei der Format-Reihe "Soulkitchen" bekochen Schauspiel-Stars des Freilicht-Theaterfestivals die Gäste in einem Bad Hersfelder Restaurant und plaudern dabei aus ihrem Leben und Berufsalltag und gewähren Einblicke hinter die Kulissen.

Gastgeberin und Moderatorin ist Christine Bossert, sie ist auch künstlerische Betriebsdirektorin der Festspiele. Am Samstag kochen Charlotte Schwab und Max Herbrechter. Die beiden treten ab dem 30. Juni in den Hauptrollen in "König Lear" in der Stiftsruine auf.

Am 17. Juni sind Bettina Hauenschild und Intendant Joern Hinkel in der "Soulkitchen" dabei und am 20. Juli begeben sich Sidonie Smith und Günter Alt an den Herd.