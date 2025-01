Hessischer Verlagspreis 2025: Bewerbungen möglich

Bis zum 14. März können sich alle unabhängigen Verlage mit Firmensitz in Hessen und einem jährlichen Umsatz unter zwei Millionen Euro auf den Hessischen Verlagspreis 2025 bewerben. Mit der Auszeichnung solle die Qualität in der Buchbranche gewürdigt werden, heißt es seitens des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur am Mittwoch.

"Die Vielfalt unserer hessischen Verlagslandschaft zu bewahren, ist mir ein besonderes Anliegen. Es sind die Verlage, die oft abseits vom Scheinwerferlicht wichtige Arbeit leisten - auch für unsere Demokratie", so Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels. Der Verlagspreis solle gerade kleinere Verlage und ihre kulturelle sowie gesellschaftliche Bedeutung in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, so das Ministerium in einer Mitteilung.

Der Hauptpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, ein Sonderpreis mit 7.000 Euro für einzelne Komponenten eines Verlagsprogramms. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur vergibt es Preis gemeinsam mit dem Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Im vergangenen Jahr erhielt die Verlegerin Sina Hauer vom Verlag Ulrike Helmer den Hessischen Verlagspreis.