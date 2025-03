Neuanfang bei Fuldaer S-Club

Zwei Ausstellungen enden am HLMD

Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt können zwei Ausstellungen nur noch in dieser Woche besucht werden. "Ich muss mich erst mal sammeln" und "Wildlife Photographer of the Year" enden mit einer Finissage am Sonntag.

In der Ausstellung "Ich muss mich erst mal sammeln" bietet das Museum ein Suchspiel für Kinder an und Live-Speaker vermitteln anschaulich die Installationen der Künstler Jakob Lena Knebl und Markus Pires Mata, heißt es in einer Mitteilung des Museums.

Demnach erwarten Besuchende auch Live-Speaker in der Ausstellung "Wildlife Photographer of the Year". Das BUND Zentrum für Stadtnatur, der BUND Darmstadt und das Projekt BioDivKultur biete außerdem verschiedene Mitmach-Stationen in der Haupthalle an, die von den Fotografien in der Ausstellung inspiriert sind. Die Finissage der beiden Ausstellungen geht am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.