Open-Air-Kino-Saison 2025 Wo Sie Filme unter freiem Himmel genießen können

Sich gemütlich in eine Decke kuscheln, Blockbuster und Film-Klassiker auf großer Leinwand genießen: Die Open-Air-Kino-Saison ist angelaufen. Eine Auswahl.

Ein bisschen Risiko ist immer dabei, wenn im Sommer in Freibädern, auf Wiesen und in Parks die Kinoprojektoren ausgepackt werden: Hält das Wetter? Bleibt es trocken, oder muss der Film nach einer halben Stunde wegen Unwetterwarnung abgebrochen werden?

Erstaunlich viele Menschen lieben gerade diesen Nervenkitzel - und in ganz Hessen stehen Angebote für sie bereit, etwa der landesweite Kinosommer, der am 19. Juni in Dillenburg (Lahn-Dill) beginnt . Eine Auswahl von Nord- nach Südhessen:

Open-Air-Kino in Kassel

Vom 3. Juli bis 6. September werden im Dock 4 in Kassel Arthouse-Filme, Highlights der vergangenen Kino-Saison und beliebte Filme aus allen Jahrzehnten gezeigt. In diesem Jahr ist Motto des Programms "It's a kind of magic" .

Zu sehen ist unter anderem die Filme "Blue Velvet" des kürzlich verstorbenen Kult-Regisseurs David Lynch oder die Biografie "Ich will alles. Hildegard Knef".

Das Dock 4 ist Kassels Open Air Kino-Location. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Open Air auf der Freilichtbühne Melsungen

Immer freitags um 21.30 Uhr beginnt auf der Freilichtbühne Melsungen (Schwalm-Eder) das Sommer-Kino-Programm. Zu sehen sind diesmal unter anderem der Fantasy-Blockbuster "Harry Potter und die Kammer des Schreckens", der Thriller "Anatomie eines Falls", die Kömodie "Hin und Weg" und weitere Filme .

Kein Kino, aber ein Blick auf das Wehr der Fulda in Melsungen. Bild © picture-alliance/dpa

Schlosspark-Open Air in Marburg

Marburg hat den Kinosaal mit der vielleicht besten Aussicht: Im Schlosspark oberhalb der Altstadt gibt es beim Sommernachtskino bis 30. August auf einer 200 Quadratmeter großen Leinwand Filme aus allen Genres zu sehen.

Zum Auftakt am Freitag (6. Juni) lief das Krankenhausdrama "Heldin". Als besondere Geste war der Eintritt für Pflegerinnen und Pfleger frei. Zudem gab es vor Ort eine Spendensammlung für die Initiative LöwenMutKids für krebskranke Kinder.

Freiluftkino oberhalb der Stadt und mit Blick aufs Schloss gibt es in Marburg. Bild © Cineplex Marburg

Open-Air-Kino in Butzbach

Mit rund 2.000 Stühlen ist das Open-Air-Kino im Butzbacher Landgrafenschloss (Wetterau) laut Veranstaltern das größte Freiluftkino in Hessen, diesmal findet es vom 23. Juli bis 10. August statt. Die Nachmittage an den Wochenenden gehören traditionell Filmen für Klein und Groß, Reise- und Dokufilme werden an Sonntagvormittagen gezeigt.

Am Abend versprechen die Macher die "schönsten Filme des Jahres". Das Programm ist noch in Arbeit .

Das Open Air Kino Butzbach. Bild © Open Air Kino Butzbach

Open-Air-Kino im Freibad in Bad Vilbel

Drei von insgesamt 15 Filmen werden vor dem Start des Open Air-Kinos im Freibad von Bad Vilbel (Wetterau) vom Publikum selbst bestimmt - und zwar über ein Publikums-Voting auf der Webseite. Die meisten Stimmen gewann knapp die amerikanische Komödie "Der Pinguin meines Lebens".

Ebenfalls ins Programm schafften es die Filme "Konklave" und "Voilà Papa". Den Rest der Filme sucht das Organisatoren-Team selbst aus. Die Saison läuft vom 25. Juli bis 14. August .

Freiluftkino in Bad Vilbel (Archivbild). Bild © Open Air Kino Bad Vilbel

Kino auf dem Dach in Frankfurt

Das Haus am Dom ist das Bildungs-, Kultur- und Tagungszentrum des katholischen Bistums Limburg in Frankfurt. In den Sommermonaten (diesmal vom 25. Juli bis 17. August) wird die Dachterrasse im Schatten des Doms zu einem beliebten Treffpunkt für Kinofreunde.

Auf dem Programm stehen unter anderem: "Ein kleines Stück vom Kuchen", "Ellbogen" und "September 5". Bei Regen finden die Filmabende im Großen Saal statt.

Haus am Dom Frankfurt Bild © picture alliance/imageBROKER

Freiluftkino Frankfurt

Vom 27. Juni bis 24. August bespielen die Macher des Lichter Filmfestivals wieder das Alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messegelände.

Auch in der zwölften Saison werden wieder viele Originale mit Untertiteln gezeigt , darunter die Bob-Dylan-Biografie "Like a Complete Unknown", den oscarprämierten Film "A Real Pain" oder die Science-Fiction-Story "Mickey 17" .

Bild © Lichter Filmkunst e.V.

Hafen 2 in Offenbach

Auch in Offenbach wurde die Open-Air-Kino-Saison schon im Juni eingeläutet: Seit Freitag, dem 13. Juni, läuft das Kino des Kulturzentrums Hafen 2 wieder draußen .

Die Filme: unter anderem "The Outrun", "Emilia Pérez" oder "The Room Next Door". Das Open-Air-Kino läuft noch bis zum 30. August.

Kino in industrieller Idylle auf dem Gelände des Hafen 2 in Offenbach (Archiv). Bild © Hafen 2 Offenbach

Bilderwerfer Open-Air-Filmfest in Wiesbaden

Seit 1998 präsentiert das Open Air Filmfest Wiesbaden vom 26. Juni bis 29. Juli donnerstags, freitags und samstags bei Einbruch der Dunkelheit in den Reisinger Anlagen zwölf außergewöhnliche Filme der vergangenen Jahre. Zum Start wird zum Beispiel die Komödie "Another German Tank Story" gezeigt.

Außerdem im Programm: Highlights von den großen Filmfestivals in Cannes, Venedig und Berlin sowie Produktionen von Filmnachwuchs aus der Region.

Blick aufs Open Air Filmfest Wiesbaden (Archiv). Bild © Bildwerfer e.V.

Maingau Open-Air-Kino in Dietzenbach

Vom 27. Juni bis 16. August gibt es in Dietzenbach (Offenbach) Filme nicht mehr im Capitol, sondern im Waldschwimmbad zu sehen. Filmfans können gemütlich in einen Strandkorb gekuschelt Komödien wie "Bridget Jones" schauen oder sich vom Action-Blockbuster "Gladiator 2" mitreißen lassen.

Maingau Open Air Kino Dietzenbach Bild © dietzenbach.de

Open-Air Filmfest in Weiterstadt

Versteckt im Braunshardter Tännchen findet in diesem Jahr das 49. Open Air-Filmfest in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) statt. Filmemacherinnen und -macher konnten Kurzfilme einreichen. Knapp 200 davon werden dann an drei Abenden gezeigt . Darunter sind Dokumentar- sowie Spielfime, aber auch Experimentalfilme und Animationen.

Von Darmstadt aus fährt ein kostenloser Shuttlebus zum Filmfest und zurück. Das Nachmittagsprogramm, Kinder- und Jugendprogramm finden unweit auf dem Bolzplatz in einem Zelt statt.

Beim Filmfest in Weiterstadt im Braunshardter Tännchen. Bild © Filmfest Weiterstadt/Alexandra Zotzel

Filmseher in Seeheim-Jugenheim

Das Filmseher Open Air in Seeheim-Jugenheim (Bergstraße) ist eines der Open-Air-Kinos in Hessen mit der längsten Spielzeit: Vom 4. Juni bis 6. September geht sie in diesem Jahr. Im romantischen Rondell auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße sind die schönsten Streifen der vergangenen zwölf Monate am Start.

Das Programm wird pro Monat auf der Webseite veröffentlicht. Zum Auftakt am Mittwoch (4. Juni) lief zum Beispiel "Was will der Lama mit dem Gewehr", eine Tragikomödie aus Bhutan.

Impressionen vom Filmseher Open Air Bild © Filmseher Open Air