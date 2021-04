Hessen digitalisiert erste koloniale Sammlungen

Wie umgehen mit Kulturgütern, die in der Kolonialzeit auf teils unklaren Wegen in deutsche Sammlungen und Museen gelangten? Über diese Frage wird seit einigen Jahren leidenschaftlich diskutiert. Mit der so genannten "3-Wege-Strategie" soll nun Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland erfasst und digital veröffentlicht werden.

Zu den 25 Einrichtungen der Pilotphase gehören auch zwei in Hessen: das Museum Wiesbaden und die Philipps-Universität. Die Marburger Universität könne mit ihrer Expertise in der digitalen Bereitstellung in Open Access zur besseren Erschließung beitragen, sagt Präsidentin Katharina Krause.

"Mit fremden Federn" hieß 2019 eine Ausstellung des Museums Wiesbaden, in der Exponate aus der ethnolgischen Sammlung gezeigt wurden. Bild © picture-alliance/dpa

Andreas Henning, Direktor des Museums Wiesbaden, betont: "Die ethnologische Kollektion im Museum Wiesbaden ist Teil der etwa 1,2 Millionen Objekte umfassenden Bestände der Naturhistorischen Sammlungen. Uns erscheint es wichtig, in dieser Pilotphase nicht nur die Anliegen und Herausforderungen großer Sammlungen zu berücksichtigen."

Zur "3-Wege-Strategie" gehören die Schaffung eines zentralen Zugangs zu bereits digital erfasstem Sammlungsgut, die digitale Grunderfassung und Veröffentlichung solcher Bestände sowie die Erarbeitung von Standards für die langfristige digitale Verfügbarmachung.