"Jahrhundertglocke" erstmals vor der Paulskirche ausgestellt

Die sogenannte Jahrhundertglocke ist am Montag in Frankfurt am Main erstmals öffentlich ausgestellt worden - und zwar wenige Meter von der Paulskirche entfernt. Die silberne Glocke erklang zum ersten Mal am 18. Mai 1948. Sie war zum 100. Jahrestag der ersten deutschen Nationalversammlung, die am 18. Mai 1848 begonnen hatte, gegossen worden. Der 18. Mai 1948 war zugleich jener Tag, an dem die nach der Kriegszerstörung im Jahr 1944 ausgebrannte und wiederaufgebaute Paulskirche eingeweiht wurde.

Die 2,7 Tonnen schwere Glocke aus Stahl mit einem Durchmesser von rund zwei Metern gilt als Symbol der deutschen Freiheitsbewegung. Sie ist anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 175. Jahrestag der Nationalversammlung am 18. Mai 2023 eine Woche lang auf dem Paulsplatz zu sehen.