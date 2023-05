Seriale Gießen stellt Programm vor

Die Gießener Seriale feiert jedes Jahr Serien abseits des Mainstreams. Nun ist das Programm vorgestellt worden, das am 14. Juni in Wetzlar startet. Im Lottehof werden Pilot-Folgen von hessischen Serien-Macherinnen und -Machern gezeigt. Die Spannbreite ist dabei groß: Regisseurin Kathrin Göpfert aus Grünberg schickt in ihrer Serie "Centralstation - Hala Belladonna" zum Beispiel einen Alien auf die Erde. Und in der Serie "All in" von Marco Hülser und Daniel Popat, die für fünf Preise nominiert ist, geht es um zwei erfolglose Automatenzocker.

Auch internationale Einreichungen sind dabei: 50 Serien aus 18 Ländern sind bis zum 18. Juni zu sehen. Das Festival habe sich zu einer der wichtigsten internationalen Plattformen entwickelt, erklärt Festivalleiter Csongor Dobrotka. "Branchenvertreter sind da und sichten neue Serien, die sie aufkaufen können. Einige Serien landen dann auf den großen Plattformen wie Netflix und Co.", sagt Dobrotka. Auch Millie Alkcock, bekannt als Hauptdarstellerin aus "House of the Dragon", war in einer Serie auf der Seriale zu sehen, bevor sie ihren großen Durchbruch hatte. Gezeigt werden die Seriale-Beiträge Open Air auf dem Berliner Platz und im Kinocenter Gießen.