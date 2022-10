Multimediafestival B3 Biennale beginnt

Am Wochenende startet wieder das Multimediafestival B3 Biennale des bewegten Bildes . Von Samstag (15.) bis Sonntag (23. Oktober) präsentieren sich in Frankfurt zum zehnten Mal fast 100 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler, Kreative und Filmschaffende. Motto des Festivals ist diesmal "Transformation". 40 Lang- und Kurzfilme sowie 120 Kunstwerke werden in Ausstellungen und Präsentationen zu sehen sein. Interessierte können Master Classes belegen, die von namhaften Fachleuten wie dem Produzenten Niels Juul oder dem belgischen Regisseur Luc Dardenne geleitet werden.

Die belgischen Regisseure Jean-Pierre Dardenne (li.) und Luc Dardenne wurden schon mehrfach bei den Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Dieser erhält zusammen mit seinem Bruder Jean-Pierre außerdem den "BEN Award für das Lebenswerk", einen der beiden Hauptpreise der B3. Der zweite Hauptpreis, der "BEN für herausragende Leistungen in der bildenden Kunst“, geht an das österreichisch-französische Künstlerduo Christa Sommerer und Laurent Mignonneau, deren Arbeiten zu den Klassikern der digitalen Kunst zählen. Feierlich eröffnet wird die B3 am Freitagabend.