Berliner Polizei ermittelt gegen Roger Waters

Nach zwei Konzerten des Ex-"Pink Floyd"-Musikers Roger Waters in Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den 79-Jährigen. Dessen Bühnenkleidung habe den Eindruck einer SS-ähnlichen Uniform erwecken können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag zur Begründung. Auf Bildaufnahmen vom 17. Mai sei zu sehen, dass Waters unter anderem einen schwarzen, langen Ledermantel getragen habe sowie am linken Oberarm eine rote Binde mit gekreuzten Hämmern auf weißem Grund, hieß es weiter.

Die Polizei ermittelt, ob Waters mit seiner Bühnenkleidung möglicherweise die Würde von Opfern des Nationalsozialismus verletzte oder die NS-Herrschaft verherrlichte oder rechtfertigte. Dem ehemaligen "Pink-Floyd"-Mitglied werden seit Längerem unter anderem israelfeindliche und antisemitische Äußerungen vorgeworfen.

Die Stücke, zu denen Waters die Uniformjacke trägt, heißen "In the Flesh" und "Run like Hell". Sie stammen vom Album "The Wall", auf dem es um Einsamkeit und Entfremdung eines Rockmusikers geht. Nachdem dieser sich mit Drogen zugedröhnt hat, imaginiert er sich auf dem Album (und dem zugehörigen Film) in die Rolle eines Diktators hinein - laut Waters sind die Stücke Kritik am Konzertbetrieb und an blinder Gefolgschaft.