hr zweimal für einen Emmy nominiert

Der Hessische Rundfunk ist dieses Jahr mit gleich zwei Produktionen für einen Emmy nominiert . Ins Rennen um den bedeutenden amerikanischen Fernsehpreis gehen die Sendung "Triff Anne Frank", die im KiKA ausgestrahlt wurde, sowie die Koproduktion "Nazijäger – Reise in die Finsternis".

Die Episode des KiKA-Geschichtsformates ist von der International Academy of Television Arts & Sciences in der Kategorie "Kids Factual" nominiert. Die zeitreisende Reporterin Clarissa Corrêa da Silva erlebt mit, wie Anne Frank (gespielt von Katharina Kron) an ihrem 13. Geburtstag das Tagebuch bekommt, verfolgt das Untertauchen, das Leben im Hinterhausversteck und die Rettung ihres Tagebuchs nach ihrer Deportation. Sie lernt Anne Frank als leidenschaftliche Beobachterin und Schriftstellerin kennen und zugleich als Teenagerin mit Ecken und Kanten. Reportagen aus Amsterdam und animierte Wissensclips ergänzen die Spielszenen.

Das ARD-Dokudrama "Nazijäger – Reise in die Finsternis" ist für einen International Emmy Award in der Kategorie "Documentary" nominiert. Das Drama schildert die Geschichte eines Teams junger Männer aus Deutschland und England, das ab April 1945 in der britischen Besatzungszone operiert. Ihr Auftrag ist es, Mörder aufzuspüren, die auf den Fahndungslisten der Alliierten stehen: brutale SS-Schergen, Täter in Nadelstreifen und Ärzte, die medizinische Experimente durchführten.

Die begehrten Auszeichnungen werden am 20. November in New York verliehen.