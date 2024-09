"Die Zweiflers" sechsmal für Deutschen Fernsehpreis nominiert

Die ARD-Serie "Die Zweiflers" steht in insgesamt sechs Kategorien auf der Nominierten-Liste für den Deutschen Fernsehpreis 2024 - so häufig wie keine andere Produktion. "Die Zweiflers" gehen in folgenden Kategorien um die gläserrne Trophäe ins Rennen: Beste Drama-Serie, Beste Schauspielerin (Sunnyi Melles), Bester Schauspieler (Aaron Altaras), Beste Regie Fiktion (Anja Marquardt, Clara Zoé My-Linh), Beste Kamera Fiktion (Phillip Kaminiak) und Beste Monate Fiktion (Vincent Assmann, Aurora Franco Vögeli).

Der 25. Deutsche Fernsehpreis wird am 24. September und am 25. September in Köln verliehen. Das Erste strahlt die Gala am 25. September um 20:15 Uhr aus.

Die Geschichte einer jüdischen Großfamilie in Frankfurt hatte bereits auf den Filmfestspielen in Cannes mehrere Preise abgeräumt, unter anderem als Beste Serie. Die sechsteilige Dramedy ist in der ARD-Mediathek zu sehen.