Versenkbare Poller am Limburger Neumarkt

Im Bereich des Limburger Neumarkts werden in den nächsten Tagen versenkbare Poller installiert. Damit soll die Zufahrt geregelt und die Innenstadt sicherer werden. Die Maßnahme ist Teil des sogenannten Zufahrtsschutzkonzepts, das die Stadtverordnetenversammlung Anfang des Jahres vorgestellt hatte. Das Konzept umfasst insgesamt 19 Anlagen und wird vom Land gefördert.

Mit den mobilen Sperren sollen die Besucherinnen und Besucher von Volksfesten und ähnlichen Veranstaltung vor Fahrzeugattacken geschützt werden. "Das höchste Potenzial für eine Fahrzeugattacke stellt derzeit der Neumarkt dar, da dieser Platz am stärksten und am häufigsten für Veranstaltungen genutzt wird“, verdeutlichte der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU). Die Diskussion zur Sicherung der Innenstädte hatte es im Anschluss an die Amokfahrten in Nizza, am Breitscheidplatz in Berlin sowie in Hessen mit der Autoattacke auf dem Fastnachtsumzug in Volkmarsen gegeben. Insgesamt entstehen laut Stadt Kosten von 334.000 Euro, das Land steuert 100.000 Euro hinzu.