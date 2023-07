Erneut streikende Lkw-Fahrer an Raststätte Gräfenhausen

Rund drei Monate nach dem Streik um ausstehenden Lohn haben sich an der Raststätte Gräfenhausen bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) erneut Lastwagenfahrer von derselben Spedition versammelt. Seit gestern Mittag seien die Fahrer vor Ort, am Abend seien es vier Lastwagen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten stehen demnach in engem Austausch mit dem Ordnungsamt als Versammlungsbehörde.

Im März waren osteuropäische Fernfahrer des polnischen Unternehmens mit ihren Lkw an der Raststätte wegen fehlender Lohnzahlungen in den Streik getreten. Die Fahrer lebten in der Zeit ausschließlich in ihren Lastern auf Parkplätzen der Raststätte an der A5. Der Arbeitskampf hatte auch die Situation im internationalen Gütertransport stärker in den Blickpunkt gerückt. In die Schlagzeilen war ihr polnischer Arbeitgeber zusätzlich geraten, als er versuchte, den Streik gewaltsam zu beenden, und dafür einen in Polen prominenten Detektiv beauftragte. Der Spediteur rückte gemeinsam mit Sicherheitskräften der "Rutkowski Patrol" unter anderem mit einem panzerähnlichen Fahrzeug in Gräfenhausen an.