Polizeikontrolle: Sofa statt Rückbank in Kleintransporter

Die Polizei im Schwalm-Eder-Kreis hat gestern Verkehr und Personen an verschiedenen Orten in einer groß angelegten Aktion kontrolliert, unter anderem an der B3 in Bad Zwesten und auf einem Tankstellengelände an der A7 an der Autobahnausfahrt Homberg/Efze. Unter die Lupe nahmen die Beamten insgesamt 155 Fahrzeuge und 204 Personen. Bei einem Kleintransporter fehlte die Rücksitzbank, die Mitfahrer saßen stattdessen auf einem Sofa und waren nicht angeschnallt, wie die Beamten mitteilten.