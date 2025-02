Das ist die Münze zur Paulskirchenverfassung wert und Sorgen bei Cannabis-Clubs

Eine angeblich sehr wertvolle Münze mit dem Motiv der Paulskirche in Frankfurt ist gar nicht so wertvoll, Cannabis-Clubs haben Angst vor der Bundestagswahl und die Commerzbank will 3.900 Stellen abbauen. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 13.02.25 um 18:19 Uhr

Willkommen zur Ausgabe am kleinen Freitag von Hessen am Abend! Heute mit diesen Themen:

Heute: "Die Spitzenrunde" im hr-fernsehen

Wir beginnen mit einem Programmhinweis: Heute in zehn Tagen ist Bundestagswahl und so langsam wird es Zeit, sich zu entscheiden, welche Partei man auf dem Wahlzettel ankreuzen möchte - sofern Sie das nicht schon per Briefwahl getan haben.

Um Ihnen die Entscheidung ein wenig zu erleichtern, findet heute Abend im Alten Güterbahnhof in Bad Homburg "Die Spitzenrunde" statt: Meine Kolleginnen Ute Wellstein und Kristin Gesang werden dort mit den hessischen Spitzenkandidaten der sieben im Bundestag vertretenen Parteien sprechen.

Dabei werden auch die Fragen zum Einsatz kommen, die unser Wahlmobil in den vergangenen Wochen auf Hessens Straßen gesammelt hat. Die Sendung wird um 20.30 Uhr live im hr-fernsehen übertragen.

Werbung Ende.

Jetzt werfen wir einen Blick auf unsere heutige Momentaufnahme: Schneeglöckchen im schönen Bad Hersfeld. Hier in Frankfurt gab es heute den dazu passenden Schnee. Allerdings fiel der nur vom Himmel, am Boden sieht man davon nichts mehr.

"Erste Schneeglöckchen leuchten im schneefreien frühlingshaften Winter." Diese Worte sendet uns hessenschau.de Nutzer Wolfgang Brosien aus Bad Hersfeld zu seinem Foto. Bild © Wolfgang Brosien

So viel ist die limitierte Frankfurt-Münze wirklich wert

Haben Sie eine Zwei-Euro-Münze im Portemonnaie, auf der die Frankfurter Paulskirche mit dem Text "Paulskirchenverfassung 1849" abgebildet ist? Dann herzlichen Glückwunsch! Diese Münze ist - zwei Euro wert.

Tatsächlich aber wird sie derzeit im Internet für zum Teil mehrere tausend Euro angeboten. Plus Versandkosten. Warum das so ist? Das weiß niemand so genau. Angeblich soll sie selten sein, weil es sich um eine limitierte Gedenkmünze zum 175-jährigen Jubiläum der Verfassung handelt.

Audiobeitrag Bild © BVA, Foto: Hans-Joachim Wuthenow, Gestaltung Motiv Münze: Bodo Broschat | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Das Problem ist nur: Es handelt sich zwar um eine Gedenkmünze mit limitierter Auflage, aber es wurden immerhin 30 Millionen Stück hergestellt. Zum Vergleich: Die Zwei-Euro-Gedenkmünze mit dem Grace-Kelly-Motiv ist zwar mehrere tausend Euro wert - aber davon gibt es auch nur ein paar tausend Stück und nicht mehrere Millionen.

Falls Ihnen die mal über den Weg läuft: Aufheben. Die Münze mit der Paulskirchenverfassung hingegen kann man aufheben, wenn man sie schön findet, oder sich bedenkenlos einen Kaffee davon kaufen.

Bild © BVA, Foto: Hans-Joachim Wuthenow, Gestaltung Motiv Münze: Bodo Broschat

Cannabis-Clubs bangen um Existenz aus Sorge vor Union-Wahlsieg

Im vergangenen Jahr wurde die begrenzte Freigabe von Cannabis noch groß gefeiert, doch mit der neu gewonnenen Freiheit könnte es bald wieder vorbei sein, wenn es nach Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) geht.

Sollte er an die Macht kommen, will er das Cannabis-Gesetz wieder kippen - und nach den bisherigen Umfragewerten stehen die Chancen für seine Partei und damit auch für ihn bei der Bundestagswahl ziemlich gut.

Für die Cannabis-Clubs wäre das allerdings ein schwerer Schlag, denn viele haben neben viel Zeit und Energie auch viel Geld in ihre Projekte gesteckt - und bisher haben nur wenige Clubs überhaupt eine Lizenz erhalten .

Deshalb, so Bartosz Dzionsko, der als Jurist schon viele Clubs beraten hat, treten viele Clubs jetzt auf die Bremse und wollen erst einmal abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Für Clubs im Rhein-Main-Gebiet könnte aber noch etwas zum Problem werden ...

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Commerzbank will 3.900 Stellen abbauen - vor allem in Frankfurt

Sorgen machen sich heute auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Commerzbank in Frankfurt, denn der Konzern hat angekündigt, bis 2028 insgesamt 3.900 Vollzeitstellen abzubauen, davon 3.300 in Deutschland. Vor allem die Zentrale und weitere Standorte in Frankfurt sollen davon betroffen sein.

Man möchte die Menschen aber nicht einfach vor die Tür setzen: "Um diesen Transformationsprozess sozialverträglich zu gestalten, setzt die Commerzbank vor allem auf den demografischen Wandel und die natürliche Fluktuation", hieß es.

Dass die Bank solche Maßnahmen ergreifen muss, liegt aber nicht an sinkenden Gewinnen - im Gegenteil. Im Jahr 2024 konnte das Nettoergebnis sogar um 20 Prozent gesteigert werden.

Vielmehr geht es um die Abwehr einer Übernahme durch die italienische Unicredit. Diese nutzte den Teilausstieg des Bundes im vergangenen Herbst, um sich bei der Commerzbank einzukaufen. Inzwischen kontrolliert die Mailänder Großbank gut 28 Prozent der Anteile des Dax-Konzerns.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Weitere Themen des Tages

Martin Eberle, Chef von Hessen Kassel Heritage (HKH) und Leiter einer der größten Kultureinrichtungen Deutschlands, ist seinen Job los. Kunstminister Gremmels verkündete seine Entlassung. Der Grund: eine rassistische Äußerung gegenüber dem Kulturbeirats-Vorsitzenden David Zabel.

Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen den hr und Selma Üsük bezüglich der "Hallo Hessen"-Sendung vom 28. Januar hat eine unabhängige Untersuchung kein Fehlverhalten bei der Moderatorin der Sendung feststellen können.

feststellen können. Ihre Mission: mit künstlicher Intelligenz die Hautmedizin revolutionieren. Damit hat Valentina Busik auch die Jury von "Miss Germany" von sich überzeugt. Ende Februar steht sie im Finale - bei dem es längst um mehr geht als das Aussehen.

Videobeitrag Hessische Ärztin im Finale bei "Miss Germany" 2025 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Ein Blick über den Tellerrand

In München ist heute gegen 10.30 Uhr ein Auto in einen Demonstrationszug gerast. Dabei wurden mindestens 28 Menschen verletzt, darunter Schwer- und Schwerstverletzte. Nach Angaben von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sind auch Kinder unter den Verletzten. Bei dem Täter handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 24-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan. Er konnte von der Polizei festgenommen werden. Aktuell verdichten sich Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund des Verdächtigen. Alle bisher bekannten Fakten zur Tat finden Sie auf tagesschau.de.