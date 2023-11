Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

4./5. November - Bücher- & Medienflohmarkt im Pfarrheim Maria Himmelfahrt, am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr

Bad Orb

5. November - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Biebesheim

5. November - Anglerflohmarkt in der Auktionshalle, Neuer Weg, ab 9 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Bruchköbel

5. November - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 16.30 Uhr

Butzbach

5. November - Antik- & Flohmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 7 bis 14 Uhr

Darmstadt

4. November - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

5. November - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 15, Sprendlingen, von 10 bis 17 Uhr

Erlensee

5. November - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

5. November - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

Eschwege

5. November - Antik- & Sammlermarkt auf dem Festplatz Werdchen, von 8 bis 17 Uhr

Florstadt

4. November - Flohmarkt im Bürgerhaus Stammheim, ab 10 Uhr, ab 13 Uhr Kleiderbasar

4. November - Sortierter Kleiderbasar mit Bücher-Bereich, im Bürgerhaus Stammheim, Hainbachstraße 1, von 13 bis 16 Uhr

Frankfurt

4. November - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

4./5. November - Flohmarkt im Gemeindezentrum der ev. Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler-Straße 1a, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr

4. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

4. November - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

4. November - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

4. November - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Bornheim, von 13 bis 16 Uhr

5. November - Briefmarkengroßtauschtag im Bürgerhaus Haus Ronneburg, Gelnhäuser Straße 2, von 9 bis 14 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Fulda

4. November - Bücherflohmarkt in der Außenstelle der Pestalozzischule, Ernst-Berlach-Straße 6, von 9 bis 15.30 Uhr

Gießen

4. November - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 8 bis 14 Uhr

5. November - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 14.30 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Hadamar

5. November - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 16 Uhr

Hanau

5. November - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

4. November - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hungen

4. November - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Obbornhofen, Hexenweg 9, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Kelkheim

4. November - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lollar

5. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Rothweg, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

4. November - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

5. November - Flohmarkt in der Sporthalle des TSV Lämmerspiel, Offenbacher Weg, von 10 bis 13 Uhr

Nauheim

5. November - Flohmarkt in der SKV Halle, von 10 bis 14.30 Uhr

Neu-Isenburg

3. November - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Alfred-Delp-Haus, Eichenweg 10, von 17 bis 19 Uhr

Nidda

4. November - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 16 Uhr

Ortenberg

4. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Pohlheim

5. November - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Rüsselsheim

4. November - Flohmarkt im Max-Planck-Gymnasium, Joseph-Haydn-Straße 1, von 13 bis 16 Uhr

Wiesbaden

4. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Äppelallee 27a, von 14 bis 19 Uhr

5. November - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Äppelallee 69, von 8 bis 16 Uhr

