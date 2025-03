Die Streikwelle der Gewerkschaft Verdi ebbt in dieser Woche nicht ab - im Gegenteil. Es kommt zu einer großen Offensive in Hessen. Hier die geplanten Streiks in der Übersicht.

Die Verdi-Streiks gehen in dieser Woche weiter - und das in verschärfter Form. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. An insgesamt sechs Tagen kommt es in unterschiedlichen Bereichen in Hessen zu Einschränkungen.

Neben dem Frankfurter Flughafen und dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind unter anderem Kliniken und Müllabfuhren betroffen - so könnte die Müllentsorgung in Wiesbaden mehrere Tage stocken. Die Dauer der Streiks "variiert von einem bis zu mehreren Tagen quer durch alle Branchen", so eine Verdi-Sprecherin.

Hier eine erste Auflistung der geplanten Streiks laut Gewerkschaft Verdi - sortiert nach Wochentagen:

Flughafen Frankfurt

Klinikum Höchst (OP und Anästhesie)

Klinikum Hanau

Betriebshof Bad Homburg Bauhof

Technische Verwaltung Hanau

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen Darmstadt

Kommunaler IT-Dienstleister EKOMM 21

Große Kundgebung am Frankfurter Römerberg - es werden 7.000 Streikende erwartet

Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF): Straßenbahnen und U-Bahnen

ESWE Verkehr Wiesbaden: Busse

Marburger Stadtwerke: Busse

Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVG): Busse (Stadtbusse sollen regelhaft verkehren)

Frankfurter Kitas

Marburger Kitas

Städtische Bühnen Frankfurt

Mainova Frankfurt

Klinikum Höchst

Klinikum Hanau

Klinikum Kassel

Betriebshof Bad Homburg Bauhof

Technische Verwaltung Hanau

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen Darmstadt

Frankfurter Entsorgungsbetriebe (FES)

Entsorgungsbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW)

Kommunaler IT-Dienstleister EKOMM 21

Große Kundgebung in Kassel

Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF): Straßenbahnen und U-Bahnen

Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVG): Busse

ESWE Verkehr Wiesbaden: Busse

Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG): Straßenbahnen und Busse

Klinikum Kassel

Klinikum Höchst

Städtische Kitas, Horte und Jugendeinrichtungen in Kassel

Betriebshof Bad Homburg Bauhof

Technische Verwaltung Hanau

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen Darmstadt

Kommunaler IT-Dienstleister EKOMM 21

Entsorgungsbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW)

Betrieb der Stadtreiniger Kassel und Recyclinghöfe

Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF): Straßenbahnen und U-Bahnen

Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVG): Busse

ESWE Verkehr Wiesbaden: Busse

Betriebshof Bad Homburg Bauhof

Technische Verwaltung Hanau

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen Darmstadt

Entsorgungsbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW)

Betriebshof Bad Homburg Bauhof

Technische Verwaltung Hanau

Entsorgungsbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW)

Betriebshof Bad Homburg Bauhof

Technische Verwaltung Hanau (Abfallentsorgung und Straßenreinigung)

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen Darmstadt

Frankfurter Entsorgungsbetriebe (FES)

Betrieb der Stadtreiniger Kassel und Recyclinghöfe

Anm. d. Red.: Es ist unklar, wer dem Streikaufruf folgt und welche konkreten Auswirkungen jeweils eintreten.

Verdi möchte Druck erhöhen

Mit der Ausweitung der Warnstreiks über die ganze kommende Woche will Verdi Hessen nach eigenen Angaben den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber spürbar erhöhen. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 14. März. "Die Beschäftigten verdienen nicht nur mehr Geld, sondern Anerkennung, gerade von politisch Verantwortlichen", sagte Jens Ahäuser, der Tarifkoordinator von Verdi Hessen.

Die Arbeitgeber hätten in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. "Dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf diese bewusste Provokation jetzt mit Streikmaßnahmen antworten, sollte niemanden wundern", so Ahäuser.

Forderung: Acht Prozent mehr Lohn

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Streiks im öffentlichen Dienst gegeben. So streikten am Freitag laut Verdi rund 4.000 Menschen in Hessen. Betroffen waren Kitas, Jugend- und Sozialämter ebenso wie Kliniken, Pflege- und soziale Einrichtungen.

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr, sowie mehr freie Tage.