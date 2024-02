Warnstreiks im Nahverkehr in Hessen am Freitag und Samstag

Zu den Warnstreiks im Nahverkehr gibt es für Hessen noch nicht viele Informationen. Spätestens am Freitag dürfte es zu erheblichen Einschränkungen kommen. An diesem Montag könnte Verdi konkreter werden.

Während die Warnstreik-Woche im öffentlichen Nahverkehr in anderen Bundesländern am Montag begonnen hat, bleibt Hessen bislang von Einschränkungen im Bus-, Straßen- und U-Bahnverkehr verschont. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Streikpläne von Verdi für Hessen konkreter werden – spätestens am Freitag wird die Streik-Welle nach Hessen schwappen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die bundesweit rund 90.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben bis Samstag an unterschiedlichen Tagen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Was wir über den ÖPNV-Streik wissen

Freitag als zentraler Streiktag: Die meisten Streiks sollen am Freitag stattfinden. Parallel zu den Warnstreiks organisiert Fridays For Future am 1. März zahlreiche Demonstrationen gegen die Klimakrise. In den Streik getreten waren die Beschäftigten kommunaler Verkehrsbetriebe bereits am 2. Februar - ebenfalls unterstützt von Fridays for Future.

Der Tarifkonflikt: Verdi will im Tarifkonflikt des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Druck auf die laufenden Verhandlungen machen. Darin geht es laut Gewerkschaft hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten. In Hessen sollen etwa die Arbeitszeiten um bis zu vier Stunden reduziert und die Beschäftigten teilweise höher eingruppiert werden.

In Hessen dürften wie bei vergangenen Aktionen vor allem die Busse in Wiesbaden, die Straßenbahnen und Busse in Kassel sowie die Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt betroffen sein.

Streik in Kassel am Freitag und Samstag: Für Nordhessen sind schon Einzelheiten bekannt: Verdi hat die etwa 800 Beschäftigten der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) für Freitag und Samstag zum Warnstreik aufgerufen . Den Angaben zufolge muss damit gerechnet werden, dass im gesamten Stadtgebiet Kassel weder die Trams noch die Busse der KVG der Linien 1 bis 29 fahren.

Das werde auch für die Buslinien 11, 17 und 22 der KVG im Umland gelten sowie auf den Straßenbahnstrecken nach Vellmar, Baunatal und durch das Lossetal. Darüber hinaus müssten Fahrgäste davon ausgehen, dass die RegioTrams aus dem Umland nur bis zum Hauptbahnhof Kassel und nicht durch die Innenstadt fahren.

Im Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) sind die Regionalbusse ab Linie 30 nicht betroffen. Sie werden planmäßig unterwegs sein, auch innerhalb der Stadt Kassel.

Einschränkungen wird es laut dem Verbund für Fahrgäste aus der Region vor allem geben, wenn die NVV-Buslinien am Stadtrand enden und dort auf Linien der KVG anbinden wie aus Fuldatal, Baunatal, Vellmar und im Lossetal auf die Tramlinien. Diese Anschlusslinien fallen aus.

Was wir über den Verdi-Streik in Hessen nicht wissen

Von Verdi gab es zum Wochenstart noch keine weiteren Angaben zu den Streik-Plänen in Hessen, dementsprechend konnten andere Verkehrsverbünde auch noch nicht darauf reagieren. Es wird erwartet, dass sich Verdi am Montagnachmittag äußert.

Beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hieß es auch am Montag auf der Website: "Wo und wann genau im RMV-Gebiet gestreikt werden soll, hat die Gewerkschaft nicht mitgeteilt." Der RMV werde informieren, wenn diese Angaben vorliegen.

Auch bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) und der ESWE Verkehr in Wiesbaden fanden sich am Montag zunächst keine Informationen zu streikbedingten Ausfällen.