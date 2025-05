Ein kaltes Getränk in der Hand, Sonnenuntergang über dem Wasser und barfuß im Sand: Dafür muss man nicht ans Meer. In ganz Hessen sorgen Beachclubs für Urlaubs-Feeling. Wo es sich lohnt, mal vorbeizuschauen.

Mit dem Boot zum Sundowner, das geht am Aroma Beach in Marburg. Bild © aroma-marburg.de

Der Sommer ist zurück, Hessens Beachclubs rufen! Unsere Auswahl von Nord bis Süd:

Nordhessen

Osthessen

Mittelhessen

Rhein-Main-Gebiet: Frankfurt

... und drumherum

Südhessen

Strand mitten in der Stadt? Gibt es in Kassel. Zum Beispiel am Buga-See in der Fuldaaue. Da kann man die Sonne am Sandstrand genießen, oder sich in den Schatten des Naturschutzgebiets zurückziehen. Getränke gibt es von der StrandBar direkt nebenan.

Wer lieber Hafen-Vibes mag, sollte im Kollektivcafé Kurbad vorbeigucken - mit Blick über die Fulda.

Zudem liegt am Rande der Kasseler Unterneustadt, direkt an der Fulda, das Ahoi . Von hier aus kann man auch spontan eine Boots- oder Kayaktour machen.

"Bolz. Beach. Beat. Repeat" ist in Korbach in der Beachbar Kabine 8 angesagt. Wer nicht nur Lust auf Getränke hat, sondern auch auf Fußball oder Beachvolleyball, ist hier genau richtig. Seit 2020 werden hier sogar Trainings für Beachsportarten angeboten. Besonderes Highlight für Kinder: der Streichelzoo. Für Erwachsene: die selbstgemixten Cocktails.

Treffpunkt für aktive und passive Sportler: die Kabine 8 in Korbach. Bild © Kabine 8

Noch mehr Urlaubsfeeling gibt es nur direkt am See, zum Beispiel am Diemelsee. Die Cocktailbar dort ist der ideale Zwischenstopp auf einer Fahrradtour rund um den See, wunderschöner Blick übers Wasser inklusive.

Wer in Fulda bisher eine entspannte Strandbar am Wasser vermisst hat, kann sich dieses Jahr freuen: Am Aueweiher hat das Pier36 neu eröffnet. Neben Thüringer Bratwürstchen gibt es regionale Produkte aus der Rhön, gefüllte Picknickkörbe und sogar einen Fahrradverleih.

Die Strandbar Pier36 ist neu in Fulda. Bild © Pier 36

Zwar kein Beachclub, dafür eine richtige grüne Oase ist die Rooftop Bar Karlchen vom Dach , auch in Fulda. Der Biergarten steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit, mit regionaler Bewirtung und upgecycelten Möbeln von der Landesgartenschau.

In Limburg, direkt an der Lahnbrücke liegt der Cargo Beachclub . Mit Sand unter den Füßen, zwischen bunten Lichtern und Live-Musik fühlt es sich hier wirklich ein bisschen an wie Mittelmeer-Urlaub. Frische Cocktails und Snacks gibt es aus der Cargo Kombüse.

Der Marburger Aroma Beach unterhalb der Lahnbrücke erinnert an Italien. Vielleicht liegt das auch an dem Eisbus, der hier gelegentlich Halt macht – in der Aroma-Eisdiele nebenan gibt es außerdem alle Sorten von Schoko-Dattel, über Erdbeer-Mohn bis Pistazie.

Lounge-Atmosphäre am Aroma Beach in Marburg. Bild © Aroma Beach

Auch die Menschen in Gießen können es sich gut gehen lassen: In der Strandbar am Schwanenteich gibt es den ganzen Sommer Cocktails und Urlaubsgefühl. Regelmäßig finden hier auch Yoga-Sessions, Beachpartys und Salsa-Abende statt. Für alle, die dabei hungrig werden, gibt es Bowls und Burger mit Bio-Fleisch aus der Region.

Im Strandgut in Weilburg sitzt man mit einem herrlichen Blick auf das Weilburger Schloss direkt an der Lahn. Dieser Beachclub mit Liegewiese und Sonnenschirmen ist offiziell Teil des Naherholungsgebiets. Seit dieser Saison bietet das Strandgut auch hausgemachte Kuchen und Torten an.

Beachclubs gibt es so einige in Frankfurt, sogar mitten in der heißen Stadt. Wer mit Blick auf die Skyline zum Beispiel Padel spielen will, der ist im Gibson Beach Club richtig.

Sommer, Sand und Skyline gibt es im Frankfurt City Beach. Bild © City Beach

Auch im City-Beach an der Konstablerwache hat man einen wunderschönen Blick auf Palmen und die Frankfurter Skyline. Dieser Club setzt aber noch eins drauf: Hier gibt es ein Wasserbecken, um an besonders heißen Tagen die Füße abzukühlen. Allerdings: Beide Clubs kosten Eintritt.

Raus aus der Großstadt lohnt sich vor allem am Niddastrand im Stadtteil Nied. Hier sind die Preise deutlich entspannter, extra weichen Sand gibt es auch.

Wer gute Konzerte und Musikfestivals sucht, sollte im Blaues Wasser vorbeischauen. Direkt am Main legen jede Woche DJs auf.

Eine große Bierauswahl, erholsame Preise und einen Blick auf den Main gibt es außerdem im Orange Beach im Gutleutviertel, einer entspannten Oase mitten im Industriegebiet. Für den Kult-Kiosk ist es die letzte Saison. Ende 2025 muss er schließen, weil dort eine neue Bahnstrecke entstehen soll.

In Hanauer Stadtteil Großauheim geht Gastronom Ari Hartami mit dem Ufer63 in die zweite Saison, "damit die Deutschen als Reiseweltmeister auch hier Urlaubsfeeling genießen können", wie im hessenschau-Beitrag erzählt.

Das Hafen 2 in Offenbach ist eine wilde Mischung aus Beach, Kultur und entspannter Musik am Mainufer. Hier finden den ganzen Sommer Indie- und Technokonzerte statt, aber auch Filmnächte und Podiumsdiskussionen.

So richtig Mittelmeer-Gefühle kommen im Uferlos in Mühlheim am Rhein auf. Zwischen Palmen und bunten Liegestühlen kann man Sommerabende genießen. Regelmäßig finden auch Konzerte und Strandparties statt. Plus: An heißen Sommertagen kann man sich direkt nebenan im Grünen See abkühlen.

Lust auf ein Feierabendbier und einen Spaziergang am Rheinufer? Dann ab nach Wiesbaden. Neben der Bastion von Schönborn, einem Restaurant der gehobenen Kategorie, kann man am Kasteler Strand die Seele baumeln lassen.

Am Kasteler Strand lässt sich der Sonnenuntergang genießen. Bild © hr

Zwar kein klassischer Beachclub, dafür aber auch charmant und deutlich günstiger ist die Bar Kransand . Highlight bei diesem kleinen Kiosk: der wunderschöne Sonnenuntergang über dem Rhein.

Sonnenuntergang genießen geht auch im Taunus, in der Strandbar Steinbach. Dieser Beachclub liegt direkt in einem Sport- und Fitnesspark. Hier haben vor allem Sportler eine gute Zeit, ein Beachvolleyball-Feld gibt es nämlich auch.

Lust auf ein bisschen Tropen-Paradies? Dann ist der Raunheimer Waldsee die richtige Richtung. Einen Strandzugang zum Wasser haben sowohl das Chamäleon am See als auch der Pinta Beach.

Die Strandbar "Chamäleon" bringt Karibik-Vibes an den Raunheimer Waldsee. Bild © Chamäleon am See

Das Chamäleon bietet hier DJ-Parties, Tretboote und Privatlounges an. Für Kinder ist der Pinta Beach ein riesiger Spielplatz: Im Wasser gibt es einen Aquafunpark mit Rutschen, Schwimminseln und Trampolinen. Der Nachteil: Beide Clubs kosten Eintritt.

In Darmstadt gibt es Strandfeeling im Beachclub 1898 . Direkt neben dem Merckstadion finden regelmäßig Strandparties mit DJs und Livemusikern statt. Für alle, die lieber entspannt was essen wollen, gibt es hier Burger, Steaks und vegane Spezialitäten von Ex-Fußball Profi Toni Sailer. Fußball auf dem Bildschirm darf deshalb nicht fehlen.