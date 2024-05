Bel R! Festival in Rüsselsheim lockt mit freiem Eintritt

Mit über 50 Veranstaltungen in fünf Tagen lockt das Bel R! Open Air in Rüsselsheim von Mittwoch bis Sonntag Besucher an. Auf der sturmfreien Bühne in der Mainstraße gibt es Musik in allen Stilrichtungen, Kunst, Theater und Luftakrobatik.

Weitere Veranstaltungsorte sind u.a. die Marktstraße, der Landungsplatz, das Rollwerk und der Verna-Park. Los geht's am Mitttwoch um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.