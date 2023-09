Zwei Tage Kasseler Museumsnacht für Alle

Ein Ticket für zwei Tage und rund 40 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen: Am Wochenende findet in Kassel die Museumsnacht statt. Sie steht für die kommenden vier Jahre unter dem Motto "Teilhabe". Die Macher wollen damit noch mehr Menschen einladen, Ausstellungen zu entdecken und sich in den Kasseler Museen willkommen zu fühlen. Man wolle so die kulturelle Teilhabe weiter stärken, so Kulturdezernentin Susanne Völker (parteilos) und ein Zeichen dafür setzen, "dass die Kultur aktiv auf Menschen mit unterschiedlichen Biografien und Sprachen zugeht." In diesem Jahr liegt der Fokus auf der Mehrsprachigkeit, weitere Themenschwerpunkte sollen folgen.

Die Museumsnacht findet am 2. und 3. September statt. Die Museen und Kultureinrichtungen öffnen von 17 bis 1 Uhr am Samstag sowie von 13 bis 17 Uhr am Sonntag. Das Programm ist vielfältig: Neben Führungen gibt es ein Kinderprogramm, Mitmacht-Aktionen, gemeinsames Kochen, Performances und Live-Musik. Die Veranstaltung lockte in den letzten Jahren im Schnitt zwischen 80.000 und 100.000 Fans aus Kassel und dem Umland an. Das Ticket kostet zwischen 10 und 15 Euro, für Kinder und Jugendliche gibt es das kostenfreie U18-Ticket.