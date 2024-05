Binding-Kulturpreis 2024 geht an Kunst-Initiative "Frankfurt LAB"

Der mit 50.000 Euro dotierte Binding-Kulturpreis 2024 geht an den Verein "Frankfurt LAB". "In den Räumen einer ehemaligen Fabrik in der Schmidtstraße im Gallusviertel hat das Frankfurt Lab einen Produktions- und Aufführungsort geschaffen, der geeignet ist, den wachsenden Fragen und Anforderungen in der zeitgenössischen darstellenden Kunst und Musik gerecht zu werden", hieß es in der Begründung der Jury.

Das "Frankfurt LAB - das Musik-, Theater- und Tanzlabor der Moderne für Frankfurt RheinMain e.V." ist eine gemeinschaftliche Initiative der Dresden Frankfurt Dance Company, des Ensemble Modern, der Hessischen Theaterakademie, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und des "Künstler*innenhaus Mousonturm". Der Verein stehe für eine besondere Kooperation Frankfurter Institutionen und einen Ort, der Theater, Musik, Performance und künstlerischen Nachwuchs in einen produktiven Austausch bringe, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) zur Entscheidung.

Der Preis wird am 1. Juni in der Frankfurter Paulskirche übergeben. Mit dem Binding-Kulturpreis zeichnet die seit 1995 bestehende Binding-Kulturstiftung herausragende kulturelle Leistungen in Frankfurt und Rhein-Main aus, die über die Region hinaus Anerkennung finden sollen. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den Verein "Lichter Filmkultur" für sein "Lichter Filmfest Frankfurt International".