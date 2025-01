Lange Wartezeiten für Besuch im Kasseler Planetarium

Besucheransturm auf das Planetarium in Kassel: Wer zuletzt Veranstaltungen auf der Webseite von Hessen Kassel Heritage (HKH) buchen wollte, wurde enttäuscht. Bis auf wenige Restkarten sind alle Veranstaltungen in den kommenden Wochen ausgebucht. Vor allem die beliebten Zeitfenster am Wochenende oder Freitagabends seien nicht mehr zu haben, so eine Sprecherin der HKH. Wer mit mehreren Personen gefragte Vorführungen wie die "Expedition durch das Sonnensystem" oder "Captain Schnuppes Weltraumreise" für Kinder ab sechs Jahren besuchen will, sollte drei bis vier Wochen im Voraus planen, so ihre Empfehlung.

Künftig wird es zusätzliche Veranstaltungen im Planetarium geben, um die hohe Nachfrage zu bedienen, so die Sprecherin. Diese sollen ab nächster Woche auf der Webseite des Planetariums buchbar sein. Das Planetarium hat nach zwei Jahren Bauzeit erst Anfang November neu eröffnet. Seitdem haben 5.000 Menschen dort die Sterne in der 360-Grad-Kuppel bewundert.

.