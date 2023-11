Schirn-Podcast von Künstler Michael Riedel

Der Frankfurter Künstler Michael Riedel hat einen dreiteiligen Podcast für die Schirn produziert. Unter dem Titel "How to make money as an artist in the art world" gibt er intime Einblicke in die Kunstwelt. Die erste Folge kann man bereits hören.

Die beiden weiteren Folgen erscheinen am 15. Dezember 2023 und am 26. Januar 2024. Die Veröffentlichung wird jeweils von einem Event in der Freitagsküche begleitet, einem kuriosen Rubbellosabend mit der Chance auf "Riedels"-Gewinne in Millionenhöhe. Der Eintritt ist frei, die Plätze jedoch begrenzte. Plätze reservieren kann man hier.