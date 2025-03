Frankfurter Grüne Soße Festival 2025 zum letzten Mal

Borowski- und Murot-Tatorte in Wiesbaden ausgezeichnet

Der Kiel-Tatort "Borowski und das Haupt der Medusa" (NDR) hat den Deutschen Fernsehkrimi-Preis 2025 gewonnen. Der Film zeige, was Krimi alles könne: schräge Charaktere, kreative Sets, außergewöhnliche Kameraführung und ein fließender Wechsel zwischen den Genres, teilte die Jury des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals in Wiesbaden mit. "Schon die erste Szene drückt einen mit ihrer Intensität in den Sessel."

Der letzte Kieler "Tatort" mit Axel Milberg als Kommissar Borowski läuft am kommenden Sonntag im Fernsehen (16. März, 20.15 Uhr im Ersten, anschließend in der Mediathek). Nach mehr als 20 Jahren nimmt der Schauspieler Abschied von der Rolle. Redaktion und Produktion des Gewinnerfilms erhielten auf dem Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden neben einer Trophäe auch 1.000 Liter Wein.

Den Festival-Publikumspreis des Wiesbadener Kurier gewann der hr-Tatort "Murot und das 1000-jährige Reich ". "Ein Krimi, der sich kritisch mit Schuld und Sühne auseinandersetzt, ein Film gegen das Vergessen", hieß es in der Begründung.

Fr. 14.03.25, 16:02 Uhr Flugmodellausstellung anlässlich der 850-Jahr-Feier von Großkrotzenburg Von detailgetreuen Nachbildungen bis hin zu spektakulären Jets – in Großkrotzenburg präsentiert die "Modell Flug Sport Gruppe ALBATROS e.V." am 15. und 16. März eine Vielzahl beeindruckender Modellflugzeuge. Sie wiegen zwischen 100 Gramm und knapp 100 Kilogramm und haben Spannweiten von bis zu 12 Metern. Die Ausstellung bietet einen Einblick in die Welt der Modellfliegerei und bietet die Möglichkeit, sich von der Präzision, dem handwerklichen Geschick und der Leidenschaft der Macher begeistern zu lassen. Zu sehen sind die Flugmodelle in der Turnhalle des TV 1884 in der Kahler Straße 3. Großkrotzenburg begeht sein 850. Jubiläum in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen. Das große Festwochenende steigt vom 20.-22. Juni. Modellflieger steuern ihre Flugzeugmodelle über eine Start- und Landebahn. Bild © picture-alliance/dpa

Fr. 14.03.25, 15:27 Uhr Weltgästeführertag in Steinau an der Straße Anlässlich des Weltgästeführertages laden die Steinauer Gästeführer Besucher und Einheimische dazu ein, die Brüder-Grimm-Stadt gemeinsam mit ihnen zu erkunden und dabei "Verborgene Schätze" zu entdecken. Die Gästeführer versprechen einen abwechslungsreichen Rundgang durch den Ort. Entdeckt werden unter anderem verborgene Wandmalereien, Kräutergeheimnisse und Märchen. Angeboten werden drei Führungen, die am Samstag, 15. März um 14:00, 14:15 und 14:30 Uhr auf dem Markplatz am Kumpen beginnen und etwa 90 Minuten dauern. Um Anmeldung beim Verkehrsbüro Steinau wird gebeten. Tel. (0 66 63) 973 88 Steinau an der Straße mit Rathaus und Märchenbrunnen, Bild © picture-alliance/dpa

Fr. 14.03.25, 14:47 Uhr Auszeichnung für "Er putzt" vom Staatstheater Wiesbaden Das Hessische Staatstheater Wiesbaden ist mit seiner Schauspieluraufführung „Er putzt“ von Marie Schleef zum diesjährigen "Radikal-jung-Festival – Das Festival für junge Regie" an das Münchner Volkstheater eingeladen. Einmal im Jahr zeichnet das Festival mit dieser Einladung junge Theaterregisseurinnen- und regisseure aus, die sich mit ihren Arbeiten in der deutschen und europäischen Theaterlandschaft hervorgetan haben. Das Festival findet vom 27. April bis 04. Mai statt. "Er putzt" ist ein 2023 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis prämierter Text von Valeria Gordeev. Marie Schleef bringt ihn als ASMR-Performance auf die Bühne. ASMR steht für "Autonomous Sensory Meridian Response" ("unabhängige sensorische Meridianreaktion") und bezeichnet ein entspannendes, häufig auch beruhigendes Gefühl, das sich von der Kopfhaut ausgehend auf dem ganzen Körper ausbreitet. Das Stück kommt ganz ohne gesprochenes Wort aus. Szene aus "Er putzt" vom Staatstheater Wiesbaden Bild © Maximilian Borchardt

Fr. 14.03.25, 13:52 Uhr "A History of Influence" im Fridericianum Kassel Das Fridericianum Kassel präsentiert ab dem 15. März mit "A History of Influence" die erste institutionelle Einzelausstellung von Mario García Torres in Deutschland. Torres, Jahrgang 1975, lebt und arbeitet in Mexiko-Stadt. Laut Fridericianum ermöglicht die Ausstellung nicht nur einen Einblick in die konzeptuelle Kunstpraxis des Künstlers, mit der er scharfsinnig wie auch humorvoll aus Geschichte neue Geschichten ersinnt, sondern ebenfalls einen heiteren Spaziergang durch die vergangenen Dekaden der documenta. Mario García Torres: Falling Together in Time (Installationsansicht Fridericianum, Kassel) Bild © Andrea Rossetti © Mario García Torres, documenta und Museum Fridericianum gGmbH Courtesy der Künstler the artist; neugerriemschneider, Berlin

Fr. 14.03.25, 13:00 Uhr Spielzeug-Sonderausstellung im Hessenpark Alt und Jung können im Hessenpark Neu Anspach ab dem 16. März in heutige und vergangene Spielzeugwelten eintauchen. Die neue Sonderausstellung: "Spielzeug. Alles nur ein Spiel?" umfasst rund 200 Exponate aus der Zeit um 1900 bis heute. Die Ausstellung ist in zehn Themenbereiche unterteilt wie "Miniaturen und Figuren", "Kuscheltiere" oder "Digitales Spiel". Zu jeder Sektion gibt es eine Spielstation für Kinder. Die Ausstellung will aber auch zum Nachdenken anregen. So geht sie unter anderem der Frage nach, ob Kinder Statussymbole brauchen. Das kann man sich mit Blick auf das elektrobetriebene Mercedes-Kinderauto ebenso fragen, wie beim Schaukelpferd mit edlem Lederbezug, das etwa 100 Jahre älter ist. Die Ausstellung ist in der Stallscheune aus Asterode untergebracht. Generationsübergreifendes Spielzeug: die Seifenkiste. Zu sehen in der Spielzeug-Ausstellung im Hessenpark. Bild © Uwe Bischoff

Fr. 14.03.25, 12:00 Uhr Top-Thema Mirjam Wenzel erhält den Hessischen Kulturpreis 2024 Ministerpräsident Boris Rhein zeichnet Prof. Dr. Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, mit dem Hessischen Kulturpreis 2024 aus. Die gebürtige Frankfurterin erhält den Preis für ihre außergewöhnlichen Verdienste um Kultur und Gesellschaft. "Mirjam Wenzel setzt sich nicht nur dafür ein, jüdisches Leben und jüdische Geschichte in Deutschland sichtbar zu machen, sie trägt durch ihre innovativen Ansätze auch maßgeblich zur digitalen Transformation von Museen bei. Sie ist eine wichtige Stimme im aktuellen Diskurs zu Diskriminierung und Antisemitismus in Deutschland und leistet wertvolle Präventionsarbeit“, sagte der Regierungschef am Donnerstag in Wiesbaden. Die Verleihung des Kulturpreises findet am 24. April in Frankfurt statt. Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt Bild © Sandra Hauer

Fr. 14.03.25, 10:44 Uhr Karben veranstaltet seine ersten Literaturtage Die Stadt Karben bekommt einen neuen kulturellen Höhepunkt. Vom 14. bis zum 23. März finden die ersten Karbener Literaturtage statt. Das Programm präsentiert Bestseller-Autoren, Hochkultur-Literaten und Kinderbuchlesungen, wie es beim Veranstalter heißt. Die Literaturtage starten mit einer Lesung von Leon de Winter, der aus seinem neuen Werk "Stadt der Hunde" liest. Weitere Gäste sind unter anderem Vincent Kliesch, Bodo Kirchhoff und Ingrid Noll. Die Lesungen finden im Bürgerzentrum, in der Stadtbücherei und im KUHtelier Karben statt. Alle Infos finden Sie hier. Bodo Kirchhoff liest bei den Ersten Karbener Literaturtagen. Bild © picture-alliance/dpa