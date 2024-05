Komparsen für Tukur-Tatort gesucht

Sie sind zwischen 18 und 35 Jahren alt und haben Lust, einmal in einem hr-Tatort mit Ulrich Tukur alias Kommissar Felix Murot mitzuspielen? Dann nix wie bewerben! Momentan werden Komparsinnen und Komparsen gesucht, die Studierende bei Ermittlungsarbeiten in einem Uni-Seminar mimen. Gedreht wird am 3. Juni in Frankfurt sowie am 17. Juni in Langen.