Dach von Kasseler Elisabethkirche eingestürzt

Teile des Daches der zentralen Elisabethkirche in Kassel sind am Montag eingestürzt. Eine Person hielt sich währenddessen noch in der Kirche auf. Sie blieb aber unverletzt, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. "Das ganze Dach ist in der Mitte wirklich durchgebrochen und die beiden Dachhälften sind nach innen eingeklappt", sagte Feuerwehr-Pressesprecher Tobias Winter. Die Ursache ist noch unklar.

In der Kirche am Friedrichsplatz werden neben Gottesdiensten auch regelmäßig Ausstellungen und Konzerte veranstaltet. Zur documenta gibt es traditionell Begleitausstellungen mit tausenden Besuchern. Auch eine andere Kirche und documenta-Location steht wegen einem beschädigten Dach vor einer ungewissen Zukunft. In der Kirche St. Kunigundis in Bettenhausen bei Kassel waren 2022 Brocken von der Decke gestürzt. Darunter wurde zwar ein engmaschiges Sicherheitsnetz gespannt. Doch wie es mit der Kirche als Veranstaltungsort weitergeht, ist derzeit völlig offen, schreibt die HNA.