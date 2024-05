"Die Zweiflers" - neue sechsteilige ARD-Dramedy mit internationaler Besetzung

Ab 3. Mai ist die sechsteilige Dramedy-Serie "Die Zweiflers" in der ARD Mediathek zu sehen. Die Serie über eine deutsch-jüdische Familie und deren Delikatessengeschäft in Frankfurt am Main ernetete bereits im April internationalen Ruhm: Auf dem Fernsehfestival in Cannes wurde die Familiensaga, die in Koproduktion mit dem hr entstand, in gleich drei Kategorien ausgezeichnet - als "Beste Serie", "Beste Musik" und "High School Award for Best Series".

Die Serie erzählt die Geschichte einer komplizierten und zugleich allzu menschlichen Familie, die inmitten von Veränderungen, Traditionen und neuen Beziehungen navigiert. Das internationale Ensemble ist außergewöhnlich besetzt unter anderen mit Aaron und Leo Altaras, Saffron Marni Coomber, Sunnyi Melles, Mark Ivanir, Mike Burstyn, Martin Wuttke, Eleanor Reissa, Deleila Piasko, Lena Klenke, Ute Lemper und Leonille Wittgenstein.