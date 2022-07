Nachrichten aus der Ukraine am Wiesbadener Staatstheater

Audiobeitrag Audio "Notes from Ukraine" Audio Sascha Indik aus Kyiv war eine der Teilnehmerinnen bei "Notes from Ukraine" Bild © Andrea Bonhagen Ende des Audiobeitrags

Die Gräuel des Krieges in der Ukraine nehmen kein Ende – doch die mediale Aufmerksamkeit schwindet. Das Schauspielensemble am Wiesbadener Staatstheater nahm das zum Anlass, ihre Carte blanche zur freien Gestaltung der Bühnenzeit an Ukrainer:innen in aller Welt weiterzugeben. Egal, ob in Wiesbaden oder in Kyiv, ob Künstler:in oder nicht: Jeder und jede sollte bei "Notes from Ukraine" eine Plattform bekommen. Die Resonanz war überwältigend, sagten die Initiatoren, die Dramaturgin Marie Johannsen und Schauspieler Lukas Schrenk. Es habe dutzende Rückmeldungen gegeben.

Am Mittwochabend war es soweit, die unterschiedlichsten Menschen bekamen in der Wartburg ihre Bühne: ein 18-jähriger Pianist mit Down-Syndrom ebenso wie eine junge Filmemacherin. Es gab auf eine Leinwand geworfene gemalte Bilder aus der Ukraine, Videos im Livestream, Klavierspiel, Fotos, Gedichte und Gesang. Die 25-jährige Schauspielerin Sascha Indik aus Kyiv brachte die Überzeugung der Teilnehmer auf einen Punkt: "Kreativität wird Zerstörung besiegen." Wegen der guten Resonanz, auch unter Ukrainerinnen und Ukrainern, soll es am 6. Oktober eine Fortsetzung geben.