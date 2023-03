Roger Waters veröffentlicht Statement auf Twitter

Im Streit um den geplanten Konzert-Auftritt von Roger Waters in Frankfurt hat sich der Musiker am Donnerstagnachmittag per Twitter zu Wort gemeldet. Seinen Post überschreibt er mit "Hey Frankfurters leave free speech alone" offenbar in Anlehnung an eine Textzeile aus dem Pink Floyd-Klassiker von 1979 "Another brick in the wall". Waters betont auf Twitter erneut, dass seine Anwälte Schritte unternehmen werden, damit die geplanten Konzerte in Frankfurt und München wie vertraglich vereinbart stattfinden können. Er sein kein Antisemit, schreibt Waters. Die ganze Debatte um das Konzert und die geplante Absage lesen Sie hier.