hr-Dokuserie "PferdeMenschen" in der Mediathek

Für manche Menschen ist das Pferde mehr als nur ein Tier. Es ist ihr Lebensmittelpunkt. Die neue hr-Dokuserie "PferdeMenschen" erzählt, was hinter dieser Sehnsucht steckt.

Auf dem Zuchtbetrieb Schafhof in Kronberg ist Deckhengst Destacodo auf dem Weg zur Deckhalle. Sein lukratives Sperma wird in ganz Europa verschickt, um neue Dressurpferde zu züchten. Pferdeflüsterin Iris Kleber versucht in Taunusstein, die Beziehung des Jungen Nicolai und seines "Problempferdes" Alabama zu reparieren. Wie das Arbeiten mit Pferden helfen kann, Autorität und Führungsstärke zu fördern, zeigt Friederike Anslinger-Wolf bei einem Seminar für Führungskräfte in Oberursel. Sportlich wird es bei Jérôme Robiné, Nachwuchsreiter in der Disziplin Vielseitigkeit und seine Trainerin Julia Krajewski, Olympiasiegerin, beim Internationalen Pfingstturnier Wiesbaden.

Antonia Troschke und Alexander C. Stenzel haben mehrere Monate in der Pferdewelt verbracht, waren auch beim Pferderennen in München, bei einer Fohlenauktion in Brakel und beim Snow Polo World Cup in St. Moritz (Schweiz). Die spannenden Geschichten haben sie filmisch in den drei Teilen "Emotion", "Geld" und "Traum" eingefangen. "PferdeMenschen" zeigt die tiefen Beziehungen zwischen Mensch und Tier aber auch die Klischees und Kritik am Reitsport.