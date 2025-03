Der landesweite Warntag lief nicht ohne Pannen ab, die A49 steht kurz vor ihrer Inbetriebnahme und der Winter schaut noch einmal kurz vorbei. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

War es bei Ihnen heute um 10.15 Uhr auch so laut? Natürlich ist der landesweite Warntag heute auch hier ein Thema, ich habe aber noch mehr für Sie im Gepäck:

Ein ausgezeichneter Morgenticker

Medienpreise gibt es wie Sand am Meer und ich wette, von einigen haben Sie noch nie etwas gehört. Und wahrscheinlich haben Sie auch noch nie von den hr-Awards gehört, denn das ist ein Preis, der nur innerhalb des Hessischen Rundfunks vergeben wird.

Gestern Abend war es wieder soweit, und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen (das würde den Rahmen hier sprengen), möchte ich zumindest einen Gewinner des Abends erwähnen, nämlich unseren Morgenticker. Der wurde zum "Lieblingsprodukt 2024" gewählt, und das völlig zu Recht, wie ich finde.

Der Preis ist übrigens rein symbolisch. Es gibt kein Preisgeld, keinen roten Teppich, keinen Live-Act, die Veranstaltung findet außerhalb der Dienstzeit statt und es gibt weder Häppchen noch Freibier. Dafür aber für jeden Gewinner und jede Gewinnerin eine sehr schöne Laudatio und viel Liebe in Form von Applaus von den Kolleginnen und Kollegen im Saal.

Herzlichen Glückwunsch an das Morgenticker-Team und an alle Gewinnerinnen und Gewinner des gestrigen Abends!

Passend zu diesem wichtigen Ereignis war über dem Baggersee von Lauenförde gestern ein Engel zu sehen. Zumindest schreibt uns das hessenschau.de-Nutzer Guido Klein zu seinem Foto, das unsere heutige Momentaufnahme ist.

"Ein "Engel" schwebte gestern Nachmittag zum Sonnenuntergang, über dem Baggersee im Lauenförde!" Diese Worte schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Guido Klein zu seinem himmlischen Foto. Bild © Guido Klein

So lief der landesweite Warntag

Heute Vormittag wurde es laut in Hessen: Erst meldete sich die NINA-App noch etwas zurückhaltend bei mir, doch wenig später gab die Cell-Broadcast-Warnung alles und direkt danach kam auch noch die Push-Meldung unserer hessenschau-App. Im Falle eines echten Alarms hätte das alles unmöglich überhören können.

Zum Glück hatte ich um 10.14 Uhr bereits gesehen, dass es bald soweit sein würde und war entsprechend vorbereitet. Es soll aber sogar Leute geben, die ihren Wecker auf 10.10 Uhr gestellt hatten, damit die Warnung um 10.15 Uhr nicht so überraschend kam.

Heute war zwar kein bundesweiter Warntag, aber andere Bundesländer wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen waren dennoch mit dabei.

Doch wozu das Ganze? Die Antwort ist relativ einfach: Damit die Warnungen im hoffentlich nie eintretenden Ernstfall auch wirklich bei den Betroffenen ankommen, muss die Infrastruktur von Zeit zu Zeit auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet werden.

Übrigens sollte der Warnton auch bei Menschen ohne Smartphone ankommen. Die Cell-Broadcast-Warnung sollte auch auf älteren Geräten funktionieren, was bei bisherigen Tests nicht immer der Fall war. Und auch in diesem Jahr kam es zu Pannen ...

Wie die Achterbahn-Autobahn auf ihre Eröffnung vorbereitet wird

Bald ist es soweit: Das letzte Teilstück der A49 in Mittel- und Osthessen steht kurz vor der Inbetriebnahme. Am 21. März um 15 Uhr findet in der Stadthalle von Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) ein Festakt für geladene Gäste statt, dann kann es losgehen. Eine genaue Startzeit gibt es noch nicht, im Vorfeld war von einer "schrittweisen Freigabe im Tagesverlauf" die Rede.

Ein Tempolimit gibt es auf dem neuen Abschnitt trotz zahlreicher Kurven nicht. Mein Kollege Jörn Perske hat die Strecke in seinem Artikel als die "Achterbahn unter Hessens Autobahnen" bezeichnet.

Dafür gibt es jede Menge Zäune - um Tiere von der Fahrbahn fernzuhalten. Als Ausgleich für die Naturzerstörungen vor dem Autobahnbau und die umstrittenen Waldrodungen, zum Beispiel im Dannenröder Forst, haben die Autobahnplaner verschiedene Umweltmaßnahmen aufgelistet.

Auf insgesamt 750 Hektar wurden und werden Flora und Fauna gefördert. Teiche und Biotope wurden angelegt, Gewässerläufe renaturiert und Flächen umgewidmet, damit sich die Natur wieder entfalten kann.

Die Zeitersparnis durch die neue Autobahn ist übrigens gering: Die Fahrzeit wird sich gegenüber der Route A7/A5 je nach Geschwindigkeit nur um wenige Minuten verkürzen. Die Vorteile sehen die Planer aber an anderer Stelle.

Erst kommt Glatteis, dann der Frühling

Als ich gestern Abend von den hr-Awards nach Hause ging, musste ich feststellen, dass es nach den knapp 20 Grad am vergangenen Wochenende doch schon wieder Zeit für die dicke Winterjacke ist.

Und in den kommenden Tagen wird es sogar noch ungemütlicher: Seit heute Nachmittag bringen dicke Wolken von Süden her Regen, Schneeregen und Schnee. Ab 300 Metern Höhe kann es sogar richtig weiß werden.

Das bedeutet natürlich auch, dass Sie heute Nacht und morgen früh mit Glatteis und überfrierender Nässe rechnen müssen. Und denken Sie an die Pflanzen auf Ihrem Balkon! Die sollte man bei bis zu minus zwei Grad vielleicht lieber ins Haus holen.

Aber keine Sorge: Ab Samstag wird es langsam wärmer. Am Sonntag haben wir bis zu 11 Grad, und wenn der Frühling laut Kalender am kommenden Donnerstag beginnt, könnten es schon 15 Grad sein. Und dann kann meine Winterjacke hoffentlich bis November im Schrank bleiben.

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Morgen findet wieder eine öffentliche Sitzung des Rundfunkrats des Hessischen Rundfunks statt. Die Tagesordnung finden Sie hier. Die öffentliche Sitzung beginnt voraussichtlich um 15 Uhr. Weitere Informationen zur Teilnahme an der Sitzung finden Sie hier.

Weitere Themen des Tages

Erst war Löhnbergs Ex-Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) nach Bekanntwerden der desolaten Finanzlage der kleinen Kommune monatelang krankgeschrieben, dann ging er vorzeitig in den Ruhestand. Inzwischen wird gegen ihn ermittelt. hr-Recherchen zeigen aber, dass er an der letzten Fraktionssitzung am 5. März teilnahm - offenbar trotz Kritik aus dem SPD-Ortsverein.

In einem Wohnhaus in Oberursel (Hochtaunus) hat die Polizei die Leichen von einer 72-jährigen Frau und ihrem 49-jährigen Sohn gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 81 Jahre alte Ehemann und Vater die beiden getötet hat.

In einem Einfamilienhaus in Idstein (Rheingau-Taunus) ist am Mittwoch gegen 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Schon wenig später stand das Gebäude komplett in Flammen. Die Bewohnerin konnte sich und ihren Hund gerade noch rechtzeitig retten - dank eines Rauchmelders. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Das Finanzpaket von Union und SPD sorgt weiter für Ärger. Ohne die Grünen oder die FDP kommen sie da nicht weit, doch die zeigen beide weiterhin wenig Interesse an den Plänen . Die Entscheidung soll am Dienstag fallen.

Und dann sind da noch die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD, die heute Nachmittag begonnen haben . Wenn es nach Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) geht, soll die neue Regierung bis Ostern stehen.

Nachdem im Januar die Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brandenburg grassierte, gilt Deutschland jetzt wieder als "MKS-frei" . Der Export von deutschem Fleisch hatte stark unter dem Ausbruch der Krankheit gelitten.

Streaming-Tipp: Akutstation Psychiatrie

Psychose, Alkoholabhängigkeit, Essstörungen, Panikattacken und Suizidgedanken: Die Reportage "Akutstation Psychiatrie" gibt in fünf Folgen einen ungeschminkten und berührenden Einblick in den Alltag einer psychiatrischen Akutstation.

Barbara Jost und ihr Team kümmern sich in den Kreiskliniken Groß-Umstadt um psychiatrische Notfälle. Wer kommt in die Psychiatrie? Und wie werden psychiatrische Erkrankungen behandelt? Die Erfahrung zeigt: Psychische Erkrankungen können jeden treffen. Die erste Staffel ist bereits in der ARD Mediathek abrufbar , die zweite Staffel folgt demnächst.

Passend dazu habe ich auch noch einen Podcast-Tipp: In unserer Sendung "Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven" geht es in der aktuellen Folge um das Thema "Die dunkle Seite der Psyche: Wenn Krankheit zur Gefahr wird" .

Edin Hasanovic ist nicht nur der neue Kommissar im Tatort des Hessischen Rundfunks, er moderiert auch "Edins Neo Night" auf ZDFneo. Gerade ist die zweite Staffel gestartet und in der ersten Sendung war der Moderator und Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack") zu Gast.

Ich empfehle diese Sendung aus zwei Gründen: Zum einen darf Tommi ab 18 Minuten und 42 Sekunden das wohl niedlichste "Bad in der Menge" nehmen, das man sich vorstellen kann und direkt danach darf er sein großes Moderatoren-Idol treffen. Ich beneide ihn um beides.

Eins noch ...

Katzen tun selten, was man ihnen sagt. Meistens haben sie ihren eigenen Kopf und tun, was ihnen gefällt. Eine Katze in China scheint gerade Lust zu haben, vielen Menschen mit ihrer Pfote "High Five" zu geben. Also wirklich sehr vielen Menschen.

Videos davon haben sich im Internet verbreitet, und weil viele Menschen glauben, dass es Glück bringt, von der Katze abgeklatscht zu werden, stehen sie jetzt Schlange, um einmal von ihr berührt zu werden. Die Katze macht dabei einen ziemlich entspannten Eindruck. Wie das aussieht, kann man hier sehen.

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Wochenende. Bis morgen!

Ihr Sven-Oliver Schibat (findet das hier ziemlich lustig)

