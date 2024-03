Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Baunatal

24. März - Flohmarkt am Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

24. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

23./24. März - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, jeweils von 8 bis 14 Uhr

24. März - Schallplattenflohmarkt im Bürgerzentrum „Zum Goldenen Löwen“, Arheilgen, ab 10 Uhr

Dornburg

24. März - Trödelmarkt im Bürgerhaus Frickhofen, von 9 bis 16 Uhr

Erlensee

22. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

24. März - Modellbahnbörse in der Erlenhalle, von 10 bis 15 Uhr

Eschborn

19. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

Florstadt

23. März - Sortierter Kleiderflohmarkt im Bürgerhaus Stammheim, von 13 bis 16 Uhr

Frankfurt

21./23. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

23. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

23. März - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße/Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

23. März - Flohmarkt rund ums Kind im KiZ Katzenstirn, Zeilsheim, Katzenstirn 25, von 10 bis 13 Uhr

24. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

Grebenhain

24. März - Hofflohmarkt in der Ober-Mooser-Straße 33, Bermuthshain, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

23./24. März - Büchermarkt in der Stadthalle, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Hanau

23. März - Garagen- und Vorgartenflohmarkt in der Burgallee 92, von 11 bis 17 Uhr

Heppenheim

23. März - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herleshausen

24. März - Floh- & Vintageostermarkt im Pater Haimo Weg 1, Altefeld, von 8 bis 15 Uhr

Hochheim

23. März - Nachbarschaftsflohmarkt in der Danziger Allee 68-80, von 9 bis 14 Uhr

Hofheim

24. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

24. März - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Marburg

23. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

23. März - Modellautobörse im Bürgerhaus, Westenstraße 60, von 9.30 bis 14.30 Uhr, Eintritt: 4,50 Euro

Offenbach

23. März - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

23. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Raunheim

24. März - Floh- & Trödelmarkt in der Flörsheimer Straße 3, von 10 bis 17 Uhr

Rosbach

22. März - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Adolf-Reichwein-Halle, von 17 bis 20 Uhr

Tann

24. März - Floh-/Antik- & Trödelmarkt, Am Galgenberg 4, von 11 bis 17 Uhr

Viernheim

23. März – Flohmarkt in der Vereinshalle, Lampertheimer Weg 21, von 8 bis 16 Uhr

23. März - Modellbahnbörse im Bürgerhaus, von 11 bis 16 Uhr

24. März - Floh- & Trödelmarkt im Rhein-Neckar-Zentrum, von 8 bis 16 Uhr

Wetzlar

24. März - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wölfersheim

21. bis 23. März - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, jeweils von 14 bis 20 Uhr

